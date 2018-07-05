1) Uzun, tutkulu öpücükler
Kim uzun ve mükemmel bir öpücükten hoşlanmaz ki? Eğer o, bunu sık sık tekrarlıyorsa ve her seferinde de aynı tutkuyu hissedebiliyorsanız sizinle öylesine takılmadığından emin olabilirsiniz.
2) Arkadaşları sizi seviyorsa
Eğer yakın erkek arkadaşları size sıcak davranıyor ve orada olmanızdan hoşlanıyorlarsa bu, arkadaşlarını ne kadar mutlu ettiğinizi gördüklerini ve sizi onun gözünden gördüklerini gösterir.
3) Yakın mesafe
Hoşlanmadığınız birinin size fazla yanaşması ne kadar sinir bozucudur değil mi? Deli gibi sevdiğiniz kişi, başkalarına göstermediği yakınlığı size gösteriyor ve size sokulmaktan çekinmiyorsa sizden gerçekten hoşlanıyor demektir.
4) Siz onu öptükten sonra gülümsüyorsa
Birlikte vakit geçirmekten hoşlandığınız herhangi biri sizi öptüğünde tabii ki gülümsersiniz, ama bunu sevdiğiniz kişi yaptığında nasıl sevinçle parlarsınız değil mi? Eğer onu öptükten sonra her seferinde gülümserken yakalıyorsanız, bu varlığınızdan ne kadar hoşnut olduğunun gerçek bir işaretidir.
5) Sizi dikkatle dinliyorsa
Konu ilişkinize ve bununla ilgili neler hissettiğine geldiğinde fazla bir şey söylemiyor olabilir ama siz konuşurken dikkatle dinliyorsa bu önemli bir işarettir. Siz önemli bir konu hakkında tartışırken veya üzücü bir şey anlatırken üzerinize eğiliyorsa bu, kelimelerinizin onun için ne kadar değerli olduğunu gösterir.
6) Dik duruş
Birçoğumuz olmamız gerektiğinden daha eğik veya kambur dururuz. Ancak hoşlandığımız kişiyi etkilemek ve ona önem verdiğimizi göstermek istiyorsak dik durur veya ayağa kalkarız.
8) Durduk yere arıyorsa
Sevgi göstermenin tek yolu bu değildir, o yüzden sizi sıkça aramıyorsa bu sizinle ilgilenmediği anlamına gelmez. Ancak açıkça belli olanlar dışında romantik olmayan durumlarda da size karşı rahat hissedip önemsiz bir şey konuşmak için arıyorsa, bu sizi gün içinde sıkça düşündüğünü gösterir.
9) Etrafınızda dolaşıyorsa
Durup durduk yerde sizinle bir şeyler yapmak mı istiyor? Örneğin sadece akşam yemeğine çıkmayı değil de sizinle süpermarkete gidip akşam yemeğini beraber hazırlamayı teklif ediyor. Basit ev işlerini beraber yapmayı teklif etmek sizinle öylesine takılmadığını ve özel bir ilgi duyduğunu gösterir.
10) Sık sık göz kontağı
Bir kafede arkadaşlarınızla otururken cesurca gözlerinize bakabilmek için tüm odaya göz gezdirip gülümsüyor mu? O sırada farklı şeylerle uğraşıyor olsanız bile o hala sizi ne kadar önemsediğini görmenizi istiyordur.
11) Saçını karıştırmak
İnsanlar gerginken genelde sık sık saçlarıyla oynar ve parmaklarını saçlarının arasında gezdirir. Bunu ikiniz baş başa ve romantik bir andayken yapıyorsa muhtemelen özel bir şey söylemek istiyor ama kelimeleri bulamıyordur.
14) Sık sık gülüyorsa
Sizi komik buluyor ve şapşalca bir şey yaptığınızda kıkırdamaktan kendini alamıyor mu? Size sık sık gülüyor ve eğlendirici buluyorsa bu size olan ilgisinin seviyesini ve ilişkinizin heyecan verici olduğunu gösterir.
15) Spontane dokunuşlar
Kalabalık veya açık bir alanda parmaklarını sırtınıza koyup sizi kendine yakın tutmaya mı çalışıyor? Restoranda otururken elini elinizin üzerine mi koyuyor? Dokunarak rastgele yakınlık göstermek seksüel olmasa bile sizle fiziksel bağ kurmak istediğini gösterir.
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