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5) Sizi dikkatle dinliyorsa

Konu ilişkinize ve bununla ilgili neler hissettiğine geldiğinde fazla bir şey söylemiyor olabilir ama siz konuşurken dikkatle dinliyorsa bu önemli bir işarettir. Siz önemli bir konu hakkında tartışırken veya üzücü bir şey anlatırken üzerinize eğiliyorsa bu, kelimelerinizin onun için ne kadar değerli olduğunu gösterir.