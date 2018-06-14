Murat Dalkılıç’tan geçtiğimiz yıl ayrılan Merve Boluğur’un boşanma travmasını atlatmak için destek aldığı ortaya çıkmıştı. HT Magazin'den Arif Hür, neurofeedback olarak adlandırılan, beyin dalgalarının eğitilmesi yöntemine ilişkin merak edilenleri, aynı metodu Seçkin Piriler’a uyguladığını söyleyen Prof. Dr. Tanju Sürmeli’ye sordu.

Prof. Dr. Sürmeli: “Beynimiz elektriksel devrelerle çalışıyor. Bu kodlara bu yöntemle müdahale edilebiliyor. Depresyon, panik atak, şizofreni ve aşk yarasını azaltmak mümkün. Bu sistemle bilinçaltına kaydedilen kodları değiştirebiliyoruz. Tedavi 2-3 ay sürüyor. Bu tedaviyi gören insanın negatif olaylardan etkilenme olasılığı düşüyor” dedi.