Dev derbiyi kazanarak son 3 haftaya büyük avantajla girmek isteyen Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, ezeli rakiplerinin en etkili silahına özel önlem alacak. Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre, ligde son 4 karşılaşmada 3 gol ve 1 asistle Beşiktaş’ı sırtlayan Talisca’nın derbide etkinliğini azaltmak isteyen deneyimli teknik adam, Brezilyalı oyuncuyu Ryan Donk’a emanet edecek. Talisca’nın kaleye yüzünü döndüğünde ne kadar tehlikeli bir futbolcu olduğunu bilen İmparator, bu konuda da Donk’a uyarılarda bulunuyor. 24 yaşındaki yıldızın topu sol ayağına aldığında etkili vuruşlar yapıp ağları bulduğunu Hollandalı öğrencisine anlatan Terim’in, “Talisca’ya yapışıp maç boyunca bırakmamanı istiyorum. 90 dakika boyunca nefesini ensesinde hissettir” diyerek oyuncusuna telkinlerde bulunduğu kaydedildi.

BAŞAKŞEHİR’E DE AYNISINI YAPMIŞTI



TT Stadı’nda 2 hafta önce oynadıkları M.Başakşehir’e karşı da benzer bir plan uygulayan Terim, bu sayede rakibine fazla pozisyon vermedi. O karşılaşmada da Donk ve Fernando’dan rakibin oyun kurucusu Emre Belözoğlu’na rahat oyun imkanı vermemelerini isteyen İmparator, bu sayede kalesinde gol görmezken sahadan da istediğini alarak ayrıldı.

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Teknik direktör Fatih Terim, Talisca için stoperler Maicon ile Denayer’i de özel olarak uyardı. Siyah-Beyazlılar’da Cenk Tosun gittikten sonra adeta bir gizli forvet gibi oynamaya başlayan Brezilyalı yıldızın, attığı kafa gollerine vurgu yapan Terim, savunmanın dengesiz yakalandığı anlarda ceza alanına girip skor üreten Talisca’ya dikkat edilmesini istedi.