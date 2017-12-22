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İşte Fatih Terim'in futbolculuk geçmişi!

22.12.2017 - 14:44 | Güncelleme:

  • 1 İşte Fatih Terim'in futbolculuk geçmişi! Fatih Terim Galatasaray Haberleri
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    Adana'nın Ceyhan ilçesinin Gökseliye kasabasında sağ bacağını, geçirdiği çocuk felci sonucu yapılan yanlış bir iğneyle kaybeden Talat Terim, düzenli bir işte çalışamadığından kunduracılıkla uğraşıyordu. Evini geçindirebilmek için ek iş olarak da haşlamacılık yapıyordu. 

     

     

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  • 2 İşte Fatih Terim'in futbolculuk geçmişi! Fatih Terim Galatasaray Haberleri
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    Talat Terim'in 1953 yılında doğan ilk çocuğu Fatih altı yaşında babasına yardım etmeye başladı. Köşe başlarında ve yazlık sinemalarda şişeden haşlama satmaya başladı. Daha sonra babasının ısrarıyla okul hayatına yoğunlaştı. 

  • 3 İşte Fatih Terim'in futbolculuk geçmişi! Fatih Terim Galatasaray Haberleri
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    FourFourTwo'da yer alan yazıya göre İlkokul ve ortaokuldan sonra motor sanat enstitüsüne girdi. Okul takımıyla Adana şampiyonu oldu, profesyonel futbola geçişi böyle başladı. Ceyhanspor'dan Adana Demirspor'a transfer oldu. Adana Demirspor'dan maaş teklifi gelince eğitim hayatına son verdi. 

  • 4 İşte Fatih Terim'in futbolculuk geçmişi! Fatih Terim Galatasaray Haberleri
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    17 yaşında A takım oyuncusu oldu, hızını alamayınca 19'unda da takım kaptanı. Hırsı ve hırçınlığıyla taraftarların sevgilisi oldu. Liberodan santrfora kadar çoğu mevkide forma giydi. Adana Demirspor, o dönemki adıyla 1. Lig, günümüzün süper Lig'e çıktı.

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  • 5 İşte Fatih Terim'in futbolculuk geçmişi! Fatih Terim Galatasaray Haberleri
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    Sezon bitiminde Galatasaray'ın transfer işleriyle ilgilenen Mustafa Yürür, Adana'ya gitti, Fatih Terim'in ailesiyle görüştü. İstanbul'a ise yalnız dönmedi, Fatih Terim'le birlikte ayak bastı. 

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Yorumlar 26
  • Misafir 24 dakika önce
    Kavgacı yanı gençliğinden beri var.
  • Misafir 34 dakika önce
    olumsuz yorum yapanlar gs taraftarı değil. diğer takım taraftarları yorum yapmasınlar. yusuf yusuf oldular şimdiden eleştiri yağmuruna başladılar.
  • Misafir 1 saat önce
    GS ile para konuşmazmış. Siz verirsiniz milyonları diyor yani. Sıkıysa verme de gör. İki hafta sonra iki üç mağlubiyet, iki kavga ayrılır gider. Uyanık Terim.
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