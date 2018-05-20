Galatasaray'la 7. kez şampiyonluğa ulaşan Fatih Terim, bu sezonki başarıda en büyük pay sahiplerinin başında geliyordu. Sezon sonuna kadar 1905 TL aylık maaş alacağı açıklanan Terim, şampiyonluk primi almaya hak kazandı. Fatih Terim, sözleşmesindeki madde gereğince 500 bin euro'luk ödeme alacak.

Galatasaray'ın Fatih Terim'le ilgili KAP'a yaptığı bildirimde şu ifadeler yer alıyordu:

"Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü görevi için Fatih Terim ile 1.5 futbol sezonu için (2017-2018 futbol sezonu 2.yarısı ve 2018-2019 futbol sezonu) anlaşmaya varılmıştır. Buna göre kendisine 2017-2018 futbol sezonu 2.yarısı için aylık 1905 TL üzerinden anlaşmaya varılmış olup, 2018-2019 futbol sezonu için ise 3.000.000 EURO ücret ödenecektir. Ayrıca Türkiye Süper Ligi Şampiyonluğu durumunda kendisine her bir sezon için 500.000 EURO başarı primi ödenecektir."