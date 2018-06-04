İşte Fenerbahçe'nin yeni yönetimi

Fenerbahçe Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda seçimi kazanan Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün 37. başkanı oldu. Ülker Stadı'ndaki kongrede geçerli 20 bin 736 oyun 16 bin 92'sini alarak başkanlığa seçilen Ali Koç, 111 yıllık kulüp tarihine 37. başkan olarak adını yazdırdı. Fenerbahçe'nin yeni başkanı olan Ali Koç'un listesinde kimler var? İşte Fenerbahçe'nin yeni yönetimi