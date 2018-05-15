Galatasaray başkan adaylarından Ozan Korkut, TRT Spor’da yayınlanan Basın Tribünü adlı programda aralarında Habertürk Spor Yayın Koordinatörü Meriç Müldür’ün de bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Korkut, göreve gelmeleri halinde Fatih Terim’le yola devam edeceklerini belirterek “Kendimi ne kadar Galatasaray’ın çocuğu görüyorsam, sevgili Fatih Terim de o kadar Galatasaray’ın çocuğu. Futbolun patronu ve teknik direktörü sevgili Fatih Terim olur. Bu konuda herhangi bir tereddütümüz yok. Fatih Terim hocamızı sadece teknik direktör olarak da görmek istemiyoruz. Teknik direktör ile işin maliyet kısmını fazla paylaşmıyorsunuz. Olur da seçilirsek, sevgili hocamla devam etmek ama kendisini işin finansal boyutu noktasında daha da yetkilendirerek, yönetim kurulunda faal olmasını ve stratejisiyle beraber işin içine bire bir girerek karar veren insanlardan biri olmasını isteyeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘BİRLİĞİ SAĞLAYACAĞIZ’

Korkut sözlerine şöyle devam etti: “Galatasaray’da dostluk, birlik ve beraberlik ortamının alışkın olduğumuz durumda dışına çıktığını görüyoruz. Galatasaraylılık değerlerimiz kaybolursa bunu geri getirmek mümkün olmaz. Galatasaray’ın artık ben ‘Ben’ zihniyetiyle yönetilmesini istemiyoruz, ilk vaadimiz ‘Biz’ olarak hareket etmek. Galatasaray’ın alacak ve borç farkı

yaklaşık 250 milyon dolar, doğru finansal yönetimle biz bu borcu döndüreceğiz.”