Fatih Terim önderliğinde Süper Lig'de iki yıllık hasretine son veren ve 21. kez şampiyon olan Galatasaray, yeni sezonda iç sahada giyeceği formayı tanıttı. 2018-19 sezonu iç saha formasının store'larda ve internette satışa sunulduğu kaydedildi.

Forma Galatasaray'ın birçok ilkini başarmış efsanelerinin kulübe kattığı değerleri temsil ediyor. Ayrıca Taçsız Kral Metin Oktay'ın futbolculuğa veda edişinin 50. yılı olması da yeni dizaynın en önemli esin kaynaklarından biri oldu.

Tasarımda; “ilklerin ve enlerin takımı” yazısı formanın içine işlenmiş bir şekilde yer alıyor. Ön bölümün sağ tarafında sarı, sol tarafında kırmızı rengin kullanıldığı klasik parçalı tasarıma sahip. 2018-2019 sezonu iç saha forması beyaz şort ve kırmızı çoraplarla tamamlanıyor.

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın yeni forması 189,90 TL'den satışa sunuldu.