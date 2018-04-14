ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye karşı hava saldırıları düzenlenmesi emrini verdiğini açıkladı. Trump'ın açıklamasının hemen ardından da Suriye'nin başkenti, Şam yakınlarında patlama sesleri geldiği haberleri geçmeye başladı. Trump, Türkiye saati ile 04.00 sıralarında kameralar karşısına geçerek, ABD, İngiliz ve Fransız güçleri ile birlikte Suriye'ye harekat düzenlediklerini belirtti.

Bombardımanda Şam’da 9 olmak üzere Humus, Hama ve Dera’da toplam 16 noktanın vurulduğu, hedef alınan noktalardan ikisinin terör örgütü Hizbullah’a ait olduğu bildirildi.

ABD’nin Tomahawk atışlarını Kızıldeniz’de konuşlu gemilerinden gerçekleştirdiği kaydedildi. Bombardımanda ise B1 bombardıman uçaklarının kullanıldığı belirtildi. Saldırı anları ise görüntülendi.

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