Hülya Avşar, senaryosunu yazıp yönettiği otobiyografik filmi 'Selfie'nin vizyona hazır olduğunu cesur pozu ile duyurmuştu. Avşar'ın paylaşımı sosyal medyada çok konuşulmuştu. Avşar, otobiyografik filmi 'Selfie' ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı

'Selfie' filmi 27 Nisan'da vizyona girecek.

İşte Hülya Avşar'ın çok konuşulan o pozu:



Hülya Avşar daha önce de filmiyle ilgili şu paylaşımı yapmıştı:



"Selfie" vizyona hazır

Yönetmen: Hülya Avşar

Senaryo: Hülya Avşar

Işık: Hülya Avşar

Kamera: Hülya Avşar

HÜLYA AVŞAR KİMDİR?

Hülya Avşar 10 Ekim 1963 tarihinde Balıkesir'de doğmuştur. Kürt asıllı Avşar oyuncu, şarkıcı ve sunucudur.

Emral ve Celal Avşar'ın ilk çocuğu olarak Edremit-Balıkesir'de dünyaya geldi.

Bulvar Gazetesi'nin düzenlediği Kâinat Güzellik Yarışması'nda birinci seçildi (1982), fakat evlendiği ortaya çıkınca tacı geri alındı. 1983 yılı Avşar'ın yaşamında dönüm noktasıydı. Fikret Hakan ve Salih Güney ile başrolü paylaştığı Haram filmi ile kariyerine başladı.

Kariyerine müzik eğitimi aldıktan sonra müzikaller, altı albüm ve bir single ile devam etti. 1995 yılının son günlerinde yayınladığı Yarası Saklım adlı albümüyle döneme damgasını vurdu. "Bu Gece Uzun Olacak" adlı parçası, şarkının çıkış klibiydi. Klip, feministlerin tepkisini topladı, ancak ikinci klip "Yürü Ya Kulum" oldukça feminist ve erkek karşıtı bir klip oldu. Albümden üçüncü klip bir Suat Suna şarkısı olan "Sensiz Kaldım" parçasına çekildi. Şarkı oldukça beğenildi ve pek çok kişi tarafından Avşar'ın söylediği en iyi şarkı olarak görüldü. Hülya Avşar artık 90'ların en çok konuşulan isimlerden biri haline gelmişti.

1998 yılında yayınladığı Hayat Böyle albümüyle müzik sahnesindeki yerini sağlamlaştırdı. "Aradın mı?" adlı Serdar Ortaç parçasıyla o yıl her yerde dinlendi. Şarkının klibinin de beğenilmesi üzerine, "Aradın mı", Hülya Avşar'ın "Bu gece uzun olacak"tan sonra en çok bilinen şarkısı oldu. Albümden ikinci klip "Ah Be Güzelim" parçasına çekildi. Sanatçı, bu şarkıyla da başarı sağladı.

İlk evliliğini 1979'da Mehmet Tecirli ile yaptı ve iki yıl evli kaldı. Kaya Çilingiroğlu ile olan evliliğinden Zehra (1998) isminde bir kız çocuğu sahibidir. Çift, 2005 yılında boşandı. Kendisi sıkı bir Beşiktaş taraftarıdır. Annesi Emral Avşar, 6 Şubat 2009'da kanserden hayatını kaybetmiştir.