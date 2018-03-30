İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo kısa bir süre önce burun estetiği yaptırmıştı. İdo yeni burnuyla ilk pozunu verdi. Bir süredir Yasemin Şefkatli ile aşk yaşayan İdo geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda objektiflere takılmış ve burnuyla ilgili olarak, "Estetik değil rötuş yaptırdım" ifadelerini kullanmıştı.

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