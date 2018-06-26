İşte İnce'nin söylediği 41 yıllık 30 barajı

Milletvekili genel seçimi ile birlikte yapılan 24 Haziran 2018 cumhurbaşkanı seçiminde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 30,79 oy aldı. CHP'nin oyu ise yüzde 22,64'te kaldı. İnce, seçimden sonraki basın toplantısında sonuçları kabul ettiğini "Tutanaklarda yenilmişseniz yenilmişsinizdir. Kabul etmemek demokrasiye, millet iradesine saygısızlık" sözleriyle dile getirdi. İnce, aynı toplantıda "50 günde 41 yıllık 30 barajını yıktık" ifadelerini de kullandı. Peki İnce'nin bahsettiği "30 barajı" ne anlama geliyor?

ECEVİT YÜZDE 33 İLE BAŞLADI

Türkiye'nin çok partili hayata geçişinin ardından Adnan Menderes'in liderliğindeki Demokrat Parti iktidarı kazandı. İsmet İnönü'nün 1972'de görevi bırakmasının ardından CHP genel başkanlığına seçilen Bülent Ecevit, ilk sınavını 1973 seçimlerinde verdi. 14 Ekim 1973'te gerçekleşen milletvekili genel seçiminde 10 milyon 723 bin 658 geçerli oyun yüzde 33,3'ünü (3.570.583) alan Ecevit, Necmettin Erbakan liderliğindeki Milli Selamet Partisi (MSP) ile koalisyon kurarak başbakanlık görevini üstlendi.

KIBRIS HAREKATI VE YÜZDE 41

Ecevit'in başbakanlığı döneminde gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından Türkiye, 1977'de bir seçime daha gitti. Ecevit, bu seçimlerde oyunu yüzde 41,4'e yükseltti. Bu oy oranı solun Türkiye'de ulaştığı en yüksek oran olarak kayıtlara geçti. 1979 ara seçimlerinde başarısız olan Ecevit, başbakanlık koltuğuna bir kez daha oturabilmek için 1999 yılını bekledi. 1995 seçimlerinden sonra Türkiye koalisyon hükümetleriyle yönetildi. Bu seçimlerde Ecevit'in liderliğinde Demokratik Sol Parti (DSP) yüzde 14,6 oy aldı. 30 Haziran 1997 tarihinde Anavatan Partisi (ANAP) Genel Başkanı Mesut Yılmaz başkanlığında kurulan "ANASOL-D" koalisyonunda Ecevit, Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı. 25 Kasım 1998'de koalisyon hükûmetinin gensoruyla düşürülmesinin ardından, Bülent Ecevit, 11 Ocak 1999'da azınlık hükümetini kurdu. Ecevit'in başbakanlığı döneminde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan yakalanarak Türkiye'ye getirildi. 18 Nisan 1999 seçimlerine bu atmosferle gidilirken Ecevit'in liderliğindeki DSP, yüzde 22,2 oyla birinci oldu ve Devlet Bahçeli'nin liderliğindeki MHP, Mesut Yılmaz'ın liderliğindeki ANAP ile hükümet kurdu.

SAĞ OYLAR AK PARTİ'DE CHP MECLİS'TE

1999 seçimlerinin ardından kurulan 3'lü koalisyon, 4'üncü yılını göremedi. 2001 yılındaki ekonomik kriz, Türkiye'yi yeni bir seçime götürdü. Hükümet ortağı Bahçeli'nin çağrısıyla gidilen erken seçim sonucunda o tarihte Meclis'te bulunan DSP, MHP, Fazilet Partisi (FP), ANAP, Doğru Yol Partisi (DYP) yüzde 10 barajını aşamadı. 14 Ağustos 2001'de Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkanlığında kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ile 1999 seçimlerinde baraj altında kalan Deniz Baykal'ın liderliğindeki CHP, 3 Kasım 2002 seçimlerinde TBMM'ye giren iki parti oldu. Bu seçimlerde AK Parti'nin oyu yüzde 34,3; CHP'nin oyu ise yüzde 19,4 oldu. Seçmenin yüzde 46'sının oyu ise parlamentoda temsil edilemedi.

AK PARTİ YÜKSELDİ, CHP YÜZDE 20'LERDE

2002'deki seçim sonucuyla tek başına iktidar olan AK Parti, 2007'de oyunu yüzde 46,58'e, 2011'de yüzde 49,83'e yükseltti. 7 Haziran 2015'teki oyu yüzde 40,87'ye gerileyen AK Parti, 5 ay sonra yenilenen seçimlerde (1 Kasım 2015) oyunu yüzde 49,49'a yükseltti. 16 Nisan 2017 referandumu ile kabul edilen yeni anayasa ile yönetim sistemi değişti ve hükümetin başı doğrudan cumhurbaşkanı oldu. Yeni sistem ile girilen ilk seçimde de AK Parti yüzde 42,56 oy aldı. Milletvekili seçimi ile birlikte yapılan cumhurbaşkanı seçiminde ise Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,38 ile ilk turda cumhurbaşkanlığını kazandı.

2002'de yüzde 19,4 alan CHP'nin bir sonraki seçimde (2007) oyu 20,88 oldu. 2010'da kaset komplosu sonrası istifa eden Deniz Baykal'ın ardından genel başkanlığa seçilen Kemal Kılıçdaroğlu, ilk sınavını 12 Haziran 2011'deki genel seçimde verdi. Bu seçimde yüzde 25,98 oya ulaşan CHP, bu oranı sonraki seçimlerde geçemedi. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde ise CHP'nin oyu resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 22,64'te kaldı.

"41 YIL SONRA 30 BARAJINI GEÇTİK"

24 Haziran 2018 cumhurbaşkanı seçim sonuçlarını değerlendiren CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Benim söylemem şık olmaz bunu, utanırım ben böyle şeyleri söylemeye. 8, 9 puan fazla oy almışız 41 yıl sonra 30 barajını geçmişiz. Bunu ben söylemeyim, ayıp olur. Ama diğer muhalefet partileri de 10'un üzerinde oy alsalardı seçim ikinci turdaydı zaten, bütün her şey gerçekleşiyordu. Onun için bunu başarabiliriz diyorum. 30 barajını yıktık, 50 barajını da yıkacağız, ben buradayım. Bana derlerse 'yürü önümüzden' ben yürümeye hazırım." ifadelerini kullanmıştı.

İnce, başka bir soruyu yanıtlarken de "Kazanmak için iyi bir hazırlık yapmanız lazım. O hazırlığı yeniden yapacağız. 50 günlük bir kampanyada 41 yıllık 30 barajını aştık. 500 günlük bir kampanyada neler yapabileceğimizi herhalde milletimiz takdir eder." ifadelerini kullanmıştı.