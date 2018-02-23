Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "İnsansız tankları da üretir hale gelmemiz lazım ve bunu da yapacağız" açıklamasının ardından gündeme gelen insansız kara araçlarının teminine yönelik çalışmalarda sona gelindi
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Son dönemde insansız hava araçlarını etkin şekilde kullanan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı ile birlikte insansız kara araçlarını da operasyonel anlamda kullanmaya başlayacak. Erdoğan'ın ardından Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir de yakın zamanda birkaç otonom insansız kara aracının sahada olacağını bildirdi. Müsteşarlık daha sonra 20'den fazla insansız kara aracının yakında TSK'ya teslim edilerek, Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılacağını açıkladı.
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Alınan bilgiye göre, bu çabalar doğrultusunda TSK envanterine ilk olarak Katmerciler firması tarafından geliştirilen ve ilk ürünü Uzaktan Kumandalı Atış Platformu (UKAP) olarak ortaya çıkan insansız kara aracı girecek. İlk kez geçen yılki 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda sergilenen UKAP, şirketin çok amaçlı insansız kara aracı ailesinde yer alıyor. İnsansız kara aracının ilk konseptinde ASELSAN'ın SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi kullanılıyor. Şirket, kısa süre sonra da ikinci ürün olarak Uzaktan Kumandalı Yangın Söndürücü'yü (UKYS) tanıttı.
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UZAKTAN KUMANDA VE UYDU KONTROLÜ
Platform, el tipi kumandayla yakın mesafeden yönetilebiliyor. Büyük çanta tipi kumanda cihazı ise daha uzaklara, insanın erişemediği bölgelere öncü kuvvet olarak aracın gönderilmesine imkan sağlıyor. Böylece arkasındaki birliğin ve personelin zarar görmesini engelliyor. Yakından kumanda, uzaktan kumandayla hakim olunamayan, insan görüşünün ya da anında tepki vermenin gerektiği durumlarda kullanılıyor. Bunlara ilave olarak uydu aracılığıyla kontrol seçeneği de bulunuyor. Uydu kontrolü, birden fazla aracın mesafe sınırı olmaksızın kullanılmasına olanak veriyor.
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ÇOK AMAÇLI KULLANILABİLİYOR
Katmerciler, insansız kara aracı konusundaki çalışmalarını çok karmaşık olmayan, gerektiğinde gözden çıkartılabilecek, geliştirmelere imkan veren, açık kaynak kodlu bir yapı temelinde yürütüyor.
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Modüler bir yapıya sahip araç ihtiyaca göre kamera donanımıyla keşif ve gözetleme, radarla tehdit tespit, yaralı kurtarma, mayın temizleme, farklı araçların çekilmesi gibi amaçlar için de kullanılabilecek. Gelecek versiyonlarında dar sokaklara girebilmesi için ufalıp büyüyebilen araçlar geliştirilecek. UKAP'ın "drone"lara entegrasyonuyla daha geniş bir görüş alanı da elde edilebilecek.
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Platform, uzaktan kumandalı kitiyle 3 kilometre mesafeden yönetilebiliyor. Operasyon süresi bataryayla minimum 5 saat iken, bu süre jeneratörle 8 saate kadar çıkabiliyor. Saatteki hızı 25 kilometre olan aracın hızını artırmaya yönelik çalışmalar yapılıyor. Aracın taşıma kapasitesi ise 3 tona kadar çıkıyor.
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TSK'NIN KULLANDIĞI İNSANSIZ SİSTEMLER
TSK, son yıllarda SSM ve üniversitelerle yapılan çalışmalarda robotik sistemler üzerinde duruyor. Özellikle son dönemde etkin olarak kullanılan insansız hava araçları önemli bir kuvvet çarpanı oldu. Yakın zamanda envantere giren "kamikaze drone"ların da sahada önemli etkinlik yaratması bekleniyor. Güvenlik güçleri bunların yanı sıra hedef amaçlı insansız sistemlerden ve bomba imha robotlarından yararlanıyor.
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Havada, karada, denizde ve uzayda insansız sistemlerden yararlanmak isteyen TSK, gelecekte ise insanın emrinde robotların olduğu bir yapıyı konsept olarak değerlendiriyor. Güvenlik güçleri farklı ihtiyaç durumlarına göre gerektiğinde otonom, uzaktan komutalı, otomatik, mürettebatlı sistemler üzerinde duruyor.
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TAI ASYA'YA İHRACATA KAPI ARALIYOR
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), geliştirdiği hava platformlarının ihracatı için Asya ülkelerinde yoğun temas yürütüyor. TAI, Türk savunma sanayisinin ürünleri T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri, insansız hava aracı ANKA ve T625 Genel Maksat Helikopteri ile 6-11 Şubat'ta Singapur Airshow'a katıldı.
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Asya'nın en önemli havacılık etkinliklerinden olan Singapur Airshow'da söz konusu araçların maketlerini sergileyen şirket, standında bölge ülkelerinin üst düzey delegasyonlarını ağırladı, görüşmeler gerçekleştirdi.
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Bölge ülkeleriyle bir süredir ihracat odaklı mekik diplomasisi yürüten TAI fuarda, ANKA başta olmak üzere bu yıl ilk uçuşunu yapması beklenen T625 Genel Maksat Helikopteri için de temaslarda bulundu.
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TAI yetkilileri, Pakistan ile ATAK helikopteri konusunda imza için görüşmelerin devam ettiğini vurgularken, Malezya ve Endonezya ile de ANKA’nın görüşüldüğünü belirtti. Özellikle Malezya ile ANKA görüşmelerinde önemli mesafe katedildiğini dile getiren kaynaklar, Singapur’da ATAK ve ANKA’nın yanı sıra T625 helikopteri konusunda da olumlu gelişmeler yaşandığını anlattı.
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Bölgede T129 ATAK için Pakistan’a ek olarak ciddi bir görüşme ağı oluşturulurken, Filipinler ve Tayland’ın da görüşülen ülkeler arasında yer alıyor. Yetkililer, Singapur ile Savunma Bakanı başta olmak üzere, Filipinler ile Savunma Müsteşarı, Malezya ile Hava Kuvvetleri Harekat Başkanı gibi üst düzey görüşmelerin ihracat çabalarına ivme kazandırdığı görüşünü dile getirdi.
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Geçen yıl Singapur’u ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım, "Singapur, bizim bu bölgeye giriş kapımız. Bölgedeki ülkelerle ilişkilerimizi geliştirme amacındayız. Türkiye, ticari ve yatırımlarını artırmanın yanı sıra terörle mücadelede bölge ülkelerle çalışmayı arzuluyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.
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Türkiye’nin Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği (ASEAN) ile daha yakından ilgilenmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, birliğin 600 milyon kişilik nüfusun potansiyeline sahip olduğuna ve dünyanın 6. büyük ekonomisine karşılık geldiğine işaret etmişti.
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ALTAY TANKI SERİ ÜRETİMİ İHALESİ İÇİN SON TEKLİF SUNULDU
Yabancı ortağı olmayan tek Türk kara sistemleri üreticisi olan Otokar, 2008 yılında Altay ana muharebe tankının tasarım, prototipleme ve kalifikasyon sürecinde ana yüklenici olarak seçilmişti. İlk dönem çalışmalarında üretilen prototiplerin kalifikasyon ve kabul testleri Şubat 2017’de başarıyla tamamlanarak, prototiplerin kabul ve onayları gerçekleşmişti.
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Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın Teknik Veri Paketi (TVP) incelemesi ve onaylaması sürecinin devam ettiği projede, seri üretim ihalesi 2017 yılında açılmış, Otokar 16 Kasım 2017’de ihale için ilk teklifini vermişti. Otokar'ın savunma sanayiinde sahip olduğu bilgi, deneyim ve kabiliyetleri ile Türkiye’yi global ölçekte temsil ettiğini belirten Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Altay seri üretimi hakkında şunları söyledi:
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Otokar, 55 yıllık deneyimi ve kabiliyetleriyle bugün kara sistemleri alanında dünyanın önde gelen üreticileri arasında yer alıyor. Bu ligde dünya devleri ile rekabet ediyor; uluslararası ihalelerde başarılı oluyor. Tasarladığımız ve ürettiğimiz araçlar, 30’dan fazla ülkede başarıyla görev yapıyor. Önceliğimiz ise, her zaman ülkemize hizmet etmek. Ana yüklenicisi olduğumuz milli ana muharebe tankı Altay’ın geliştirme projesinde sahip olduğumuz tüm know-how’ı kullandık; teknolojimizi Altay’a uyarladık; Altay’ı başarıyla tasarladık ve geliştirdik. Bu karmaşık ve zor projeyi başarılı şekilde yönettik.
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Ürettiğimiz Altay prototipleri testleri başarıyla tamamladı. Bu süreçte yaptığımız yatırım, elde edinilen deneyim ve güçlenen Ar-Ge kabiliyetlerimiz, Otokar’ın savunma sanayiindeki konumuna stratejik bir ivme kazandırdı. Bu gücümüzü, deneyimimizi seri üretim safhasına da taşımak en büyük arzumuz. Altay tankımız, ülkemizin savunma sanayii kabiliyetlerini güçlendirmekle kalmayacak; savunma alanında ülkemize sınıf atlatacak. Otokar mühendisinin, Otokar işçisinin en büyük gururu olan Altay tankının seri üretimi için, yüzde 100 Türk sermayeli, yabancı ortağı olmayan, milli nitelikte tek aday firma olarak göreve hazırız. Altay Ana Muharebe Tank Programıgibi önemli, tüm dünyanın yakından takip ettiği, milli, özgün ve acil bu programı layıki ile, gerektiği gibi üstlenmek için devletimizin kararını bekliyoruz.
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YENİ NESİL ANA MUHAREBE TANKI: ALTAY
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Günümüz ve gelecek tehditlerine karşı Türk Kara Kuvvetleri'nin istek ve beklentilerine göre Otokar tarafından tasarlanan ve geliştirilen Altay, sahip olduğu özelliklerle bugün dünyanın en modern ana muharebe tankı konumunda. Artırılmış beka kabiliyeti, hareket kabiliyeti ve yüksek atış gücü ile dikkat çeken Altay, son 2 yıldır her türlü iklim ve arazi şartlarında gerçekleştirilen zorlu testlerde üstün seviyede performans gösterdi. Altay, her türlü hava koşullarında ve mesafelerde, farklı senaryolarda yapılan atış testlerinde çok yüksek isabet oranı kaydetti.
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SAVUNMADA 2018'E HIZLI BAŞLANGIÇ
Türk savunma sanayisi, 2018'le birlikte güvenlik güçlerinin kullanımına yeni ürünler sunmaya başladı. Savunma ve havacılık sektörünün ihracat performansında da artış yaşandı. Savunma sanayisinde faaliyet gösteren ana ve alt yükleniciler, tedarik makamlarıyla imzaladıkları sözleşmeler kapsamındaki faaliyetlerine 2018'de yeni ürünler ekleyerek devam ediyor. Bu çabaların sonucunda Türkiye, insansız hava aracı (İHA) platformlarındaki yetkinliğini yeni bir noktaya taşıdı.
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Uydu kontrolüyle görüş hattı ötesinde, gece ve gündüz şartlarında otonom uçuş ve seyrüsefer yapabilen ilk İHA sistemi, Türk Hava Kuvvetlerinin kullanımına sunuldu. ANKA-S olarak adlandırılan 2 hava aracı ve ilgili donanımlardan oluşan sistem, milli uçuş kontrol bilgisayarı, milli hava aracı kontrol bilgisayarı ve milli dost/düşman tanıma sistemiyle emniyet ve operasyon kabiliyeti olarak sınıfının en yetkin sistemlerinden biri olarak envanterdeki yerini aldı. ANKA-S, istihbarat, keşif ve gözetleme amaçlı olarak güvenlik güçlerine katkı verecek.
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HAVA FİLOSUNA 2 YENİ ATAK
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taarruz ve taktik keşif helikopteri ihtiyacının karşılanması amacıyla geliştirilen T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri'nin envanterdeki sayısı da artmaya devam ediyor.
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Geçen yılın sonunda 27 olan ATAK helikopterine, bu yıl geçen kısa sürede 2 helikopter daha eklendi. T129 ATAK helikopterinde kazanılan teknolojik bilgi birikimi ve operasyonel tecrübe neticesinde, tamamen milli ve yerli imkan ve kabiliyetlerle tasarlanacak ATAK 2 Taarruz Helikopteri Projesi'ne yönelik çalışmalar da devam ediyor.
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Yakın hava desteği görevleri için 76 adete kadar güdümsüz roket ve 500 adet mühimmat kapasiteli 20 milimetre top ile donatılan ATAK helikopteri, çok amaçlı görevlere uygun olarak da 8 adet UMTAS Anti-Tank Füzesi, 16 adet CİRİT Lazer Güdümlü Füze, 8 adet STINGER Hava-Hava Füzesi taşıyabiliyor.
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"ATMACA" KAMİKAZE GÖREV BAŞINDA
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"Türkiye'nin gökyüzündeki yeni askerleri" olarak nitelendirilen "kamikaze drone"ların envanterdeki sayı ve çeşitliliği artıyor. Otonom Taktik Vurucu Sabit Kanatlı Drone "ALPAGU"nun ardından Otonom Döner Kanatlı Vurucu Drone "KARGU" da envantere girmeye başladı.
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Güvenlik güçlerinin anlık hedef tespit, takip ve imha kabiliyetinin arttırılması için Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına "KARGU" teslimatı gerçekleştirildi. "Dağ başındaki gözlem kulesi" ve "atmaca" anlamlarına gelen KARGU, azami 45 saniye hazırlık süresine, 5 kilometre menzile sahip bulunuyor. Özellikle meskun mahalde güvenlik güçlerine katkı sağlaması planlanan KARGU ile bir binanın ya da mağaranın içine girilip tespit yapılabilecek, tehdit unsurları etkisiz hale getirilebilecek.
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"FÜZE AVCISI" İÇİN SERİ ÜRETİM ZAMANI
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Türk savunma sanayisi, envantere yeni giren ürünlerin yanı sıra seri üretim sözleşmeleriyle de yeni sorumluluklar üstlendi.
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Türkiye'nin katmanlı hava savunma sistemi hedefi için önemli bir kilometre taşı olan 35 milimetre Hava Savunma Sistemleri Modernizasyonu ve Parçacıklı Mühimmat Tedariki Projesi sözleşmesi kapsamında, havadan karaya füzelere karşı etkinliğini kanıtlayan ve "Füze Avcısı" unvanını kazanan hava savunma top sistemlerinin seri üretimi başladı. Üretilecek olan sistemler Kara Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri komutanlığına teslim edilecek.
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Çekili Top Modernizasyonu ile TSK envanterinde bulunan toplara, hava tehditlerine karşı etkinliğin istenilen düzeye çıkarılmasında önemli rol oynayan parçacıklı mühimmat atma yeteneği kazandıracak. Toplarda bulunan alt sistemler, güncel teknolojiye uygun yeni sistemlerle değiştirilecek ve ihtiyaç duyulan mekanik iyileştirmelerle etkin bir hava savunma silahı ortaya çıkarılacak. Parçacıklı mühimmat ise hava savunma sistemlerinin etkinliğini önemli ölçüde artıracak.
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Günümüzde sayıları hızla artan seyir füzesi, havadan karaya füzeler, insansız hava araçları ve benzeri hava tehditlerine karşı namlulu silah sistemlerinin etkinlik düzeylerinin artırılması ihtiyacı, yeni nesil "programlanabilir parçacıklı mühimmat" kullanımını gündeme getirdi.
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Hava tehdit unsurunun yüksek kinetik enerjiye ve penetrasyon yeteneğine sahip parçacıklardan oluşan bir bulut içinde bırakılmasına dayalı söz konusu mühimmat konsepti, klasik mühimmat tipleriyle etkinlik sağlanamayan birçok hava tehdidine karşı maliyet etkin hava savunma çözümü sağlıyor. Parçacıklı mühimmat, namlulu silahlarda kullanılmak üzere tamamı yurt içinde geliştirilen bir akıllı mühimmatın seri üretimini içeriyor olması yönüyle de bir ilk niteliği taşıyor.
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HÜRKUŞ-B İLK TESTTEN GEÇTİ
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Bu yıl ortasında Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girmesi planlanan HÜRKUŞ-B'nin ilk test uçuşu da bu dönemde gerçekleştirildi. Planlanan 90 saat sorti uçuşun ardından envantere girecek HÜRKUŞ-B, sınıfının en iyisi olarak gösteriliyor. HÜRKUŞ-B'de sayısal kokpit kullanılıyor.
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