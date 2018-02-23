İş-Yaşam

İşte insansız tanktan ilk görüntüler

07.02.2018 - 12:31 | Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "İnsansız tankları da üretir hale gelmemiz lazım ve bunu da yapacağız" açıklamasının ardından gündeme gelen insansız kara araçlarının teminine yönelik çalışmalarda sona gelindi

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    Son dönemde insansız hava araçlarını etkin şekilde kullanan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı ile birlikte insansız kara araçlarını da operasyonel anlamda kullanmaya başlayacak. Erdoğan'ın ardından Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir de yakın zamanda birkaç otonom insansız kara aracının sahada olacağını bildirdi. Müsteşarlık daha sonra 20'den fazla insansız kara aracının yakında TSK'ya teslim edilerek, Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılacağını açıkladı. 

     

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    Alınan bilgiye göre, bu çabalar doğrultusunda TSK envanterine ilk olarak Katmerciler firması tarafından geliştirilen ve ilk ürünü Uzaktan Kumandalı Atış Platformu (UKAP) olarak ortaya çıkan insansız kara aracı girecek. İlk kez geçen yılki 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda sergilenen UKAP, şirketin çok amaçlı insansız kara aracı ailesinde yer alıyor. İnsansız kara aracının ilk konseptinde ASELSAN'ın SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi kullanılıyor. Şirket, kısa süre sonra da ikinci ürün olarak Uzaktan Kumandalı Yangın Söndürücü'yü (UKYS) tanıttı.

     

  • 3 İşte insansız tanktan ilk görüntüler
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    UZAKTAN KUMANDA VE UYDU KONTROLÜ

     

    Platform, el tipi kumandayla yakın mesafeden yönetilebiliyor. Büyük çanta tipi kumanda cihazı ise daha uzaklara, insanın erişemediği bölgelere öncü kuvvet olarak aracın gönderilmesine imkan sağlıyor. Böylece arkasındaki birliğin ve personelin zarar görmesini engelliyor. Yakından kumanda, uzaktan kumandayla hakim olunamayan, insan görüşünün ya da anında tepki vermenin gerektiği durumlarda kullanılıyor. Bunlara ilave olarak uydu aracılığıyla kontrol seçeneği de bulunuyor. Uydu kontrolü, birden fazla aracın mesafe sınırı olmaksızın kullanılmasına olanak veriyor.

     

  • 4 İşte insansız tanktan ilk görüntüler
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    ÇOK AMAÇLI KULLANILABİLİYOR

    Katmerciler, insansız kara aracı konusundaki çalışmalarını çok karmaşık olmayan, gerektiğinde gözden çıkartılabilecek, geliştirmelere imkan veren, açık kaynak kodlu bir yapı temelinde yürütüyor.

     

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  • 5 İşte insansız tanktan ilk görüntüler
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    Modüler bir yapıya sahip araç ihtiyaca göre kamera donanımıyla keşif ve gözetleme, radarla tehdit tespit, yaralı kurtarma, mayın temizleme, farklı araçların çekilmesi gibi amaçlar için de kullanılabilecek. Gelecek versiyonlarında dar sokaklara girebilmesi için ufalıp büyüyebilen araçlar geliştirilecek. UKAP'ın "drone"lara entegrasyonuyla daha geniş bir görüş alanı da elde edilebilecek.

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Yorumlar 15
  • Misafir 08 Şubat 2018 Perşembe 11:22
    Sadece insansız dürbünlü dron ile ateş ettin mi bitti işleri
  • Misafir 07 Şubat 2018 Çarşamba 17:32
    simdiye kadar üretilmedi üretilmedi kardesim.. üretiliyor artik! Helal olsun!
  • Misafir 07 Şubat 2018 Çarşamba 15:21
    Altay Tankına motor ne zaman gelecek?
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