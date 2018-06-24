24 Haziran İzmir seçim sonuçları için sandıklar açılmaya başladı. 2 aylık seçim maratonunun ardından vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini belirlemek için saat 08.00'de sandık başına gitti, oy verme işlemi 17.00'de sona erdi. Sandık görevlileri tarafından oy tasnifi ve oy sayımı yapılmaya başlandı. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi için sandık başına giden seçmenlere iki pusula verildi. Seçmenler Cumhurbaşkanlığı için adayların isim ve fotoğraflarının yer aldığı pusulada destek verdikleri adaya "evet" mührünü bastı. Milletvekili seçimi için de seçmenler parti ve bağımsız adayların yer aldığı pusulada tercihlerini yaptılar.
İŞTE İZMİR'DEN RESMİ OLMAYAN SONUÇLARA GÖRE GELEN İLK SONUÇLAR
Resmi olmayan sonuçlara göre İzmir il genelinde cumhurbaşkanı adayları için sandıkların yüzde 34'ü açıldı. Buna göre cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları şu şekilde:
Muharrem İnce: % 52.71
Recep Tayyip Erdoğan: % 34.12
Meral Akşener: % 6.68
Selahattin Demirtaş: % 5.74
Temel Karamollaoğlu: %0.47
Doğu Perinçek: % 0.29
Resmi olmayan sonuçlara göre, İzmir il genelinde milletvekili seçimlerin için ise sandıkların yüzde 21.5'i açıldı.
Buna göre partilerin oyları şu şekilde:
CHP: % 40.90
AK Parti: % 29.96
İYİ Parti: % 11.09
HDP: % 10.11
MHP: %6.75
SEÇİME İLGİ BÜYÜK OLDU
Türkiye, Cumhurbaşkanlığı sisteminin kabul edildiği 16 Nisan referandumu sonrası ilk defa sandık başına gitti. Vatandaşlar yurdun dört bir yanında Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini belirlemek için oylarını verdi. İzmir il genelinde Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Meral Akşener, Selahattin Demirtaş, Temel Karamollaoğlu, Doğu Perinçek yüzde kaç oy aldı? İzmir il genelinde Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, AK Parti, MHP, CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, HDP yüzde kaç oy aldı. 16 Nisan'da kabul edilen anayasa değişikliği gereği Cumhurbaşkanlığı ve millletvekili seçimi aynı gün yapıldı.
7 HAZİRAN 2015 GENEL SEÇİM SONUÇLARI
2015 Genel seçimlerinde İzmir'de birinci bölgede CHP, toplamda 602.490 oy ile % 45.80 oy oranı ve birinci ile ikinci bölgeden toplam 14 milletvekiliyle birinci sıraya yerleşirken, AK Parti, 406.392 oy, % 30.89 oy oranı ile iki bölgede toplam 8 milletvekili çıkarmıştı. 158.121 toplam oyu, % 11.38 oy oranı ile MHP iki bölgede 2 milletvekili çıkarmıştı. 104.247 toplam oyuyla, % 7.51 oy oranıyla HDP de iki bölgede 2 milletvekili çıkarmıştı. SP ise, 5.386 toplam oy oranıyla oyların % 0.39'unu alırken, milletvekili çıkaramamıştı.
İZMİR İLİ MİLLETVEKİLLERİ
2015 genel seçimlerinde oyların büyük çoğunluğunu alarak 7 milletvekili çıkaran CHP'de Selin Sayek Böke, Musa Çam, Ahmet Tuncay Özkan, Tacettin Bakır, Özcan Purçu, Ali Yiğit, Murat Bakan seçilen isimler olmuştu.
4 milletvekili sayısına sahip AK Parti'de Başbakan Binali Yıldırım, Mahmut Atilla Kaya, Hüseyin Kocabıyık, Necip Kalkan AK Parti milletvekilleri olmuş, MHP milletvekili Oktay Vural olurken, HDP'de ise Ertuğrul Kürkçü olmuştu.
CHP İzmir'de 2. bölge milletvekilleri, Zeynep Altıok Akatlı, Kemal Kılıçdaroğlu, Zekeriya Temizel, Mustafa Ali Balbay, Aytun Çıray, Atila Sertel, Kamil Okyay Sındır olurken, AK Parti'nin 2. bölge isimleri, Fatma Seniha Nükhet Hotar, Mustafa İbrahim Turhan, Hamza Dağ, Kerem Ali Sürekli olmuş, MHP'nin milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu, HDP'nin ise Müslüm Doğan olmuştu.
16 NİSAN 2017 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ REFERANDUM SONUÇLARI
Anayasa değişikliği referandumu için yapılan oylamada, 58 milyon 291 bin 898 seçmenin katıldığı oylamada, % 51.41 oran, 25 milyon 157 bin 463 oy oranıyla sandıklardan 'Evet' çıkarken, % 48.59 oran, 23 milyon 779 bin 141 oy oranıyla 'Hayır' oyu çıkmıştı.
İzmir'de % 68.80 oy oranı, 1 milyon 919 bin 828 oy sonucuyla sandıklardan 'Hayır' çıkarken, % 31.20 oy oranı, 870 bin 681 katılımla 'Evet' sonucu çıkmıştı.
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