Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 2018 itibarıyla Türkiye'nin tamamında 57 milyon 148 bin 995 parsel (bağımsız birim, iş yeri, arsa, tarla) bulunuyor.
Bu parseller üzerinde görünen toplam malik sayısı ise 151 milyon 468 bin 721. Bu parseller üzerinde 95 milyon 860 bin 639 erkeğin ismi, 55 milyon 608 bin 82 kadının ismi yer aldı. Toplam gayrimenkul tapusunun yüzde 63'ü erkeklerde, yüzde 37'si ise kadınlarda bulunuyor.
İl bazında bakıldığında ise kadınlar, parsel sahipliğinde yüzde 43 oran ile erkeklere en çok Bayburt, Burdur ve Çankırı'da yaklaşabildi. Bayburt'taki 163 bin 677, Burdur'daki 653 bin 509, Çankırı'daki 619 bin 646 gayrimenkulün yüzde 57'sinin erkekler üzerine kayıtlı olduğu tespit edildi. Erkeklerin parsel sahipliğinde en fazla söz sahibi olduğu il ise 132 bin 737 toplam parsele sahip Hakkari. Bu ilde, parsellerin yüzde 86'sının erkeklere ait olduğu belirlendi.
Büyükşehirlerde ise toplam 1 milyon 678 bin 367 parsele sahip Ankara'da kadın gayrimenkul edinim oranı yüzde 40 oldu. Bu oran, 1 milyon 428 bin 369 parsele sahip İzmir'de yüzde 36, 1 milyon 269 bin 114 parsele sahip İstanbul'da yüzde 31'de kaldı.
Diğer illere bakıldığında ise Isparta'da kadınların gayrimenkul edinim oranının yüzde 42, Edirne, Zonguldak, Trabzon ve Antalya'da ise yüzde 41 olduğu görüldü.
DOĞU'NUN PARSELİ ERKEKLERİN ELİNDE
Kadınlar, bölge bazında bakıldığında ise doğuya gittikçe parsellerdeki söz sahipliğini erkeklere bıraktı.
Buna göre, Mersin, Kilis, Bolu, Giresun'da parsellerdeki kadın sahipliği oranı yüzde 40, Adana, Ordu, Yalova, Erzincan, Denizli, Kocaeli, Karaman, Karabük, Uşak, Kırklareli, Çorum, Yozgat, Bartın'da yüzde 39, Kırıkkale, Sivas, Niğde, Muğla, Kütahya, Hatay, Aydın, Çanakkale ve Amasya'da yüzde 38, Manisa, Tekirdağ, Bilecik, Samsun, Osmaniye, Nevşehir, Tokat, Rize, Aksaray, Afyonkarahisar, Konya, Kırşehir, Elazığ'da yüzde 37, Gümüşhane, Bursa, Balıkesir, Kastamonu, Sakarya, Eskişehir, Düzce'de yüzde 36, Iğdır ve Erzurum'da yüzde 35, Sinop, Malatya ve Tunceli'de yüzde 34, Kahramanmaraş, Kayseri, Gaziantep'te yüzde 33, Artvin ve Kars'ta yüzde 31, Adıyaman ve Muş'ta yüzde 29, Bingöl ve Şırnak'ta yüzde 28, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da yüzde 27, Batman ve Ardahan'da yüzde 26, Van'da yüzde 25, Bitlis ve Ağrı'da yüzde 24, Siirt'te yüzde 20, Mardin'de yüzde 19 ve Hakkari'de yüzde 14 oldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.