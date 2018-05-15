Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) ve İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) iş birliğiyle düzenlenen kampanyanın tanıtımı, İstanbul'da yapıldı.
Toplantıda verilen bilgiye göre, söz konusu derneklere üye 41 firma bu kampanyaya katılacak. 41 firmanın toplam 150 projesinde kampanyalı fiyatların geçerli olacağı belirtildi. Ancak hangi firmanın hangi projesinde veya projelerinde bu kampanyayı uygulayacağı açıklanmadı.
İŞTE FİYATLARINI İNDİREN FİRMALAR
Verilen bilgiye göre, kampanyaya katılan inşaat şirketleri şöyle:
"Sur Yapı, Ağaoğlu, Artaş, Arven, Çukurova, DAP Yapı, Demir İnşaat, DKY İnşaat, Ege Yapı, EYG Group, Fer Yapı, Garanti Koza, Gürallar Yapı, İş GYO, Kuzu Grup, Mesa, Nef, Sinpaş, Solid, Torunlar GYO, Akkuş Gayrimenkul, Akzirve Gayrimenkul, AND Gayrimenkul, Antyapı, Babacan Holding, Baysaş, Cathay Group, Çalık Gayrimenkul, Gedizler, Haldız İnşaat, Halk GYO, Hasanoğlu Müh. İnş, Kiler GYO, Kütahya Seramik, Nuhoğlu, Obaköy Gayrimenkul, Polatyol, Tahincioğlu Gayrimenkul, Teknik Yapı, Yiğit Group ve 24 Gayrimenkul."
Ana hedef kitlesi "genç-orta kesim" olarak nitelenen kampanyaya toplam 41 firma 150 civarı proje ile katılırken; 15 Haziran'a kadar yapılacak peşin ve konut kredili satışlarda yüzde 20 indirim ve yüzde 5 peşinat imkanı sunulacak.
Mevcut durumda, bankalar konut bedelinin en fazla yüzde 80'i kadar konut kredisi veriyor. Kampanya kapsamında firmalar peşinat oranını yüzde 5'e indirirken, geriye kalan yüzde 15'lik tutarı ise değişik vadelerde kendileri taksitlendirecek.
Sektör temsilcilerinin verdiği bilgiye göre, Türkiye'de satılmayı bekleyen 1.5-2 milyon adet civarı birinci el konut stoku bulunuyor.
3 MİLYAR LİRALIK SATIŞ BEKLENTİSİ
Kampanyanın detaylarının açıklandığı toplantıda konuşan Konutder Başkanı Altan Elmas, "Hükümetimiz geçtiğimiz günlerde adımlar attı. KDV indirimi ve tapu harcı indirimine gidildi. Bu sürece kamu bankaları konut kredi faizlerini indirerek devam ettiler. Bizler de bu adımlara karşılık vermek istedik. Bugünden başlayarak bir ay geçerli olmak üzere sınırlı süreli bir kampanya yapmak istiyoruz" dedi ve ekledi:
"Peşin ve kredili alımlarda yüzde 20 indirim yapma kararı aldık. Yüzde 20 indirim bizler için çok büyük rakam, çok büyük bir özveri. Bu aylarca sürebilecek bir durum değil. Tabiri yerindeyse karlarımızı sıfırlıyoruz... Sektör olarak bunu aylarca devam etme şansımız yok. Elimizdeki bütün stokları böyle indirimlerle kampanyalarla satma şansımız yok."
İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım ise, alım satımdaki vergi indirimleri de dahil edildiğinde yüzde konutta bugüne kadar görülmemiş yüzde 27 seviyesinde bir indirim oranının ortaya çıktığını belirterek, "41 firmanın bu kampanyadan beklediği tahmini 3 milyar liralık satış hacmi" diye konuştu.
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