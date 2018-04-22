Geleneksel olarak her yıl biri gerçek, diğeri törensel olmak üzere iki kere doğum günü kutlayan Kraliçe, 21 Nisan 1926'da doğdu. 6 Şubat 1952'de kraliçe olan Elizabeth, İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı.

Kraliçe yaş gününü Sting, Tom Jones and Jamie Cullum konserleri ile kutladı. Royal Albert Hall'daki konserde Kylie Minogue, Shaggy ve Craig David de sahne aldı.

Program sonunda sahneye çıkan Kraliçe'ye izleyiciler iyiki doğdun şarkısı söyledi. Kraliçenin torunu Prens Harry konsere nişanlısı Meghan Markle ile katıldı.

Konserden önce gün içerisinde başkent Londra'daki Hyde Park, Windsor Park, Londra Kalesi'nden günün onuruna top atışları yapıldı.

Kraliçe her yıl biri gerçek, diğeri törensel olmak üzere iki kere doğum günü kutlamakta. Monarkın asıl doğum gününe ek olarak 9 Haziran'da törensel doğum günü kutlanıyor. İlk kez 1748'de Kral 2. George’un asıl doğum günün kasım ayında kötü hava şartlarına denk gelmesi nedeniyle haziran ayında törensel düzenelenen doğum günü 270 yıldır gelenekselleşti.

Kraliçe yaş gününü Sting, Tom Jones and Jamie Cullum konserleri ile kutladı.

Royal Albert Hall'daki konserde Kylie Minogue, Shaggy ve Craig David de performans sahneledi.

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