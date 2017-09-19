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Miss Turkey 2017 91 yıl sonra aynı yerde 20 yarışmacının katılımıyla düzenlenecek. Tam 91 yıl önce, 1926 yılında Türkiye'nin ilk güzellik yarışmasının yapıldığı Emek Sahnesi'nde, birbirinden güzel 20 genç kız ilk dörde girmek için yarışacak. Türkiye'yi temsil edecek dört güzelin seçileceği gece, 21 Eylül Perşembe akşamı saat 21.00'de başlayacak. İşte beklenen gece öncesinde 2017 Miss Turkey adayları...