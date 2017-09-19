Miss Turkey 2017 91 yıl sonra aynı yerde 20 yarışmacının katılımıyla düzenlenecek. Tam 91 yıl önce, 1926 yılında Türkiye'nin ilk güzellik yarışmasının yapıldığı Emek Sahnesi'nde, birbirinden güzel 20 genç kız ilk dörde girmek için yarışacak. Türkiye'yi temsil edecek dört güzelin seçileceği gece, 21 Eylül Perşembe akşamı saat 21.00'de başlayacak. İşte beklenen gece öncesinde 2017 Miss Turkey adayları...
1-Itır Esen
Yaş: 18
Boy: 1,80
Doğum yeri: İstanbul
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ, İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ, 1. SINIF ÖĞRENCİSİ
2-Alara Kaya
Yaş: 21
Boy: 1,77
Doğum yeri: İstanbul
BİLGİ ÜNİVERSİTESİ, SAHNE VE GÖSTERİ SANATLARI, 1. SINIF ÖĞRENCİSİ
3-Gözde Baddal
Yaş: 23
Boy: 1,77
Doğum yeri: İzmir
GÖZTEPE KIZ MESLEK LİSESİ MEZUNU
4-Özge TürkYılmaz
Yaş: 21
Boy: 1,75
Doğum yeri: İstanbul
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, MODA VE TEKSTİL TASARIMI, 3. SINIF ÖĞRENCİSİ
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