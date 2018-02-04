O Ses Türkiye'de final heyecanı başlıyor. Dün yayınlanan bölümüyle finalistlerin belli olduğu O Ses Türkiye'de final bölümünün ne zaman, saat kaçta başlayacağı seyirciler tarafından günün en çok merak edilen konularından birisi. Acun Ilıcalı'nın sunduğu, jüri koltuğunda Yıldız Tilbe, Hadise, Murat Boz ve Gökhan Özoğuz'un oturduğu O Ses Türkiye'de final için geri sayım başladı. Peki, O Ses Türkiye final ne zaman, saat kaçta? O Ses Türkiye finalistleri kimler? O Ses Türkiye'de finale kimler kaldı? İşte O Ses Türkiye finalistleri...

O SES TÜRKİYE FİNAL NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tv8'de yayınlanan Acun Ilıcalı'nın sunduğu O Ses Türkiye yarışmasının finali için geri sayım başladı. Yarışmayı takip eden seyirciler 'O Ses Türkiye final ne zaman, saat kaçta' sorusuna yanıt arıyor. Dün yayınlanan yarı final bölümünde finalistlerin belli olmasının ardından final heyecanı başladı. 2018 O Ses Türkiye finali 4 Şubat yani bugün saat 20.00'de başlayacak.

O SES TÜRKİYE'DE KİMLER FİNALE KALDI?

O Ses Türkiye'nin dün akşam yayınlanan yarı final bölümünde finalistler belli oldu. Murat Boz'un takımında olan Aydan Kahraman; Selenay, Aydan ve Ceren arasından finale yükseldi.

Gökhan'ın takımında olan Lütfiye Özipek de Cüney ve Nihat ile yaptıkları düellodan galip gelen isim oldu ve adını finale yazdırdı. Oğulcan, Benjamin ve Yener & Ümit arasında yapılan düelloda ise kazanan isim Yener Bulut ve Ümit Durak oldu.

Öte yandan Yıldız Tilbe'nin takımında Ceren Düzova, Hadise'nin takımında ise Oğulcan Bolcan finale yükselen isim oldu.

O SES TÜRKİYE FİNALİSTLERİ

Murat Boz: Aydan Kahraman, Nihat Mugil

Hadise: Oğulcan Bolcan

Yıldız Tilbe: Ceren Düzova

Gökhan Özoğuz: Lütfiye Özipek, Yener Bulut & Ümit Durak

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