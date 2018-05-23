24 Haziran’da, cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte yapılacak olan milletvekili genel seçimleri için siyasi partiler 600 kişiden oluşan aday listelerini önceki gün Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. 27. dönem milletvekilleri listesine bir önceki dönemden birçok vekil giremezken partiler farklı alanlardan tanıdığımız birçok simayı da vitrinine koydu. Gazete Habertürk'ten Ümran Avcı, Öznur Karslı, Uzay Kesmen, İrem Koca, Caner Aktan ve Ramiz Kaan Oktar, meclis’te görebileceğimiz bazı isimleri sizler için bir araya getirdi. İşte 27. dönemin muhtemel renkleri...

"DEDEM İLK ŞİİRİNİ ATATÜRK’E YAZDI"

Halk ozanı Aşık Veysel’in torunu Çiğdem Özer de Meclis’in yeni dönem adaylarından. Özer, İYİ Parti’den İzmir 1. bölge 4’üncü sıradan aday gösterildi. Dedesinin ölümünden 2 yıl sonra 1975’te dünyaya gelen Çiğdem Özer, geçen yıl İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in başdanışmanı olarak görevlendirildi. 22 yıl bankacılık yapan Özer, aynı zamanda partisinin kurucu üyeleri arasında yer aldı. “Gençler Aşık Veysel’e ulaşsın diye çok çaba sarf ettim. Aile değerlerime hep sahip çıktım” diyor. “Şehirli, modern, genç bir insan olarak bir bankada 22 yıl yöneticilik yaptım. Atatürk ilke ve devrimleri ile yetiştim. Atatürkçülüğü savunan bir ailenin çocuğuyum. Dedem de ilk şiirini Atatürk’e yazdı. İzmir’e geliyor olmak beni ayrıca heyecanlandırıyor...” Özer’in ismi daha önce CHP’nin 2014’te Kadıköy Belediye Başkanlığı adaylığı için de geçmişti.

“GÜZEL ŞEYLER YAPABİLECEĞİME İNANIYORUM”

Dünya Şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, AK Parti’den Sakarya’da 3. sırada milletvekili adayı oldu. Motor tamircisi İrfan Sofuoğlu’nun 4 çocuğunun 3’üncüsü olan Kenan Sofuoğlu, 1983’te Adapazarı’nda doğdu. 1996 yılında Türkiye Şampiyonası’nda yarışan ağabeyi Bahattin’i izleyerek motor sporları ile tanıştı. 2000 yılında ağabeyi Sinan’ın bir yarışta ayağını kırması ile boş kalan koltuğa, 16 yaşında özel izinle oturdu ve ilk yarışını kazandı. 1999 Gölcük depreminde evleri yıkıldı. Ağabeyi Bahattin’i 2002’de trafik kazasında kaybetti. Diğer ağabeyi Sinan Sofuoğlu ise 2008’de Kocaeli Körfez Pisti’nde antrenman sırasında motosikletten düşerek yaşamını yitirdi.

‘ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM’

Çok sayıda uluslararası başarısı olan Sofuoğlu şimdi de siyaset pistine çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isteğiyle aday olan Sofuoğlu, dün Adapazarı’nda parti toplantısına katıldı. Lamborghini Aventador S modeli lüks otomobiliyle toplantıya gelen Sofuoğlu, siyasette de iyi bir kariyer yapmayı hedeflediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisini arayıp aday olduğunu haber verdiğini belirten Sofuoğlu, “Cumhurbaşkanı’mız tarafından böyle bir görev verildiği için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Sıfırdan çıkıp, Sakarya’dan çıkıp dünya şampiyonluğunda bir kariyer yaptıysak, Allah’ın izniyle siyasette de büyüklerimin desteğiyle güzel şeyler yapabileceğime inanıyorum” dedi.

ANAYASA PROFESÖRÜ KABOĞLU DA YARIŞTA

Türkiye’nin en önemli Anayasa hukukçularından Prof. İbrahim Özden Kaboğlu, CHP’den İstanbul 1. bölge 1. sıradan aday oldu. Kaboğlu, 1950 yılında Artvin’in Boçka İlçesi’nde doğdu. 1974’te Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1981’de Fransa’da Limoges Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi’nde doktorasını yaptı. 1987’de doçent, 1994’te profesör unvanı aldı. 1998- 2001 arası İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanlığı yaptı. 2001-2005 yıllarında Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Kurucu Başkanı’ydı. Kaboğlu, ‘Barış Bildirisi’ne imza atanlar arasındaydı. Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı başkanıyken 7 Şubat’ta yayınlanan KHK’yla ihraç edildi. Kaboğlu, “Öğrencilerimize eleştirel düşünceyi öğrettik. KHK öğrettiğimiz bütün bilgileri sıfırladı. Türkiye’de üniversite benim için bitmiştir. Kırgınlık yok, çünkü karşımda ‘üç maymun’ dışında kırgınlık duyabileceğim bir muhatap yok” demişti. Çevre, insan hakları ve anayasa hukuku konularında 10 kitabı olan Kaboğlu’nun son kitabı ‘Çocuklar ve Anayasa’ bu hafta çıktı.

KARDAK KAHRAMANI KUMPAS MAĞDURU

Emekli SAT komandosu Ali Türkşen, Kocaeli’nden 2. sırada İYİ Parti adayı oldu. 1965 doğumlu Türkşen, Deniz Harp Okulu mezunu. 1993’te Lucky S isimli tekneye yapılan ve 14.5 ton uyuşturucu ele geçirilen operasyona katılan isimlerdendi. 1996’da Kardak kayalıklarına Türk bayrağı diken Sualtı Taarruz Timi’nin başındaydı. 2011-2014 arası Balyoz Davası kapsamında tutuklandı ve 3.5 yıl Hasdal Cezaevi’nde kaldı. Cezaevindeyken, ‘Kardak’ta Kahraman, Hasdal’da Esir’ ve ‘1963’ten Günümüze SAT Komandoları ve Anılarım’ isimli iki kitap yazdı.

İlk görev yerinin Kocaeli Gölcük olduğunu söyleyen Türkşen, “Kocaeli’ne çok iyi hizmetlerde bulunacağıma inanıyorum. 11 yaşından itibaren ortaokul, lise ve harp okulu dönemim Gölcük Değirmendere’de geçti. Babam halen Değirmendere’de oturuyor. Eşim de Gölcüklü. Bu nedenle ben de Kocaeliliyim, çok iyi hizmetlerde bulunacağım” diyor.

YEŞİL SAHALARDAN SİYASET ARENASINA

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Alpay Özalan, AK Parti’den İzmir 2. bölge 2. sıradan aday gösterildi. 1973 İzmir doğumlu olan Özalan, futbola Altay’da başladı. Beşiktaş ve Fenerbahçe’de top koşturdu. 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda oynadığı iyi futbol ile Aston Villa’ya transfer oldu ve 4 sezon İngiltere’de başarılı bir performans sergiledi. 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası’ndaki Hırvatistan-Türkiye maçında Hırvatların yakaladığı bir kontratakta, gole giden Goran Vlaovic’e faul yapmadı ve bu hareketinden ötürü UEFA tarafından Fair Play Ödülü’ne layık görüldü. Özalan, Ocak 2004’te Güney Kore’nin Incheon United takımına transfer oldu. 2005-2007 yılları arasında Almanya’nın Köln takımında da oynayan Özalan, 2008’de futbolu bıraktı. Özalan daha sonra teknik direktör olarak futbola devam etti.

TUNÇ, MECLİS YOLUNDA

Sanatçı Ferhat Tunç, HDP’den Aydın 1. sıra milletvekili adayı oldu. Tunç, 14 Mart 1964’te Tunceli’de doğdu. Kendi deyimiyle çocukluğu ve ilk gençliği; rüzgârın, karın ve baharın bile asi olduğu bu kentte geçti. Daha ilkokul sıralarında yaşadığı gelecek kaygısıyla bir yandan okula gidiyor bir yandan da düğünlerde ve özel gecelerde bağlama çalıp türkü söylüyordu. Lise eğitimi sürerken 1979’da Almanya’ya gidip ailesinin yanına yerleşti. Burada önce liseyi bitirdi. Ardından da, Mainz Üniversitesi’ne bağlı bir müzik okulunda eğitim aldı. 12 Eylül darbesine karşı yaptığı şarkılarla ismi duyuldu. 40 yıla yaklaşan sanat hayatına onlarca albüm sığdıran Tunç da şimdi Meclis’e girme yarışında.

‘YETER Kİ MECLİS’E SIZABİLELİM’

“Benim yaşamım üçe ayrılır. Necip’ten öncesi, Necip ile olan dönem ve Necip’ten sonra...” Bir söyleşide böyle anlatmıştı kendini Şengül Hablemitoğlu. Eşini 2002’de suikast sonucu kaybeden Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, İYİ Parti İzmir 2. Bölge’den milletvekili adayı oldu.

Bireysel ve Evlilik Terapileri Derneği gönüllüsü olarak aile danışmanlığı programlarının hazırlanmasına ve sürdürülmesine destek olan Hablemitoğlu, halen Lefke Avrupa Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanlığı görevini sürdürüyor.

Çalışmalarına KKTC’de ve Ankara’da devam eden Hablemitoğlu, “Kadınların siyasetin her alanında söyleyecek sözü, üretecek politikaları ve aksiyonları var. Yeter ki, fırsat bulup milletin Meclis’ine sızabilelim. Ülkemizin sosyal bir hukuk devleti olduğunu hatırlatmak için örneğin bir bakanlığın bütçesinin yüzde 96’sının kadını güçlendirmek yerine neden sosyal yardımlara ayrıldığını sormak adına aday oldum” diyor.

DÜNYA ŞAMPİYONU TRABZON’DAN ADAY

Dünya Güreş Şampiyonu Selçuk Çebi, AK Parti’nin Trabzon 6. sıra adayı olarak seçmenin karşısına çıktı. Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı görevinden istifa ederek aday olan Selçuk Çebi 36 yaşında. Araklı İmam Hatip Lisesi mezunu. Üç kez Dünya Şampiyonu olan Çebi, aynı zamanda Dünya Güreş Birliği tarafından kendi sıkletinde dünyanın en iyi güreşçisi seçildi. Amaçlarının Trabzon’u 6-0 almak olduğunu söyleyen Çebi, “Çeyrek asırdır Trabzon insanını gururlandırdım. Bayrağı dalgalandırdım, İstiklal Marşı’nı tüm dünyaya dinlettim. Şimdi sıra milliyetçi Trabzon insanında. Trabzon bana sahip çıkmalıdır. O teveccühü göstereceğine inanıyorum” diye konuştu.

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