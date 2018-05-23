24 Haziran’da, cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte yapılacak olan milletvekili genel seçimleri için siyasi partiler 600 kişiden oluşan aday listelerini önceki gün Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti. 27. dönem milletvekilleri listesine bir önceki dönemden birçok vekil giremezken partiler farklı alanlardan tanıdığımız birçok simayı da vitrinine koydu. Gazete Habertürk'ten Ümran Avcı, Öznur Karslı, Uzay Kesmen, İrem Koca, Caner Aktan ve Ramiz Kaan Oktar, meclis’te görebileceğimiz bazı isimleri sizler için bir araya getirdi. İşte 27. dönemin muhtemel renkleri...
"DEDEM İLK ŞİİRİNİ ATATÜRK’E YAZDI"
Halk ozanı Aşık Veysel’in torunu Çiğdem Özer de Meclis’in yeni dönem adaylarından. Özer, İYİ Parti’den İzmir 1. bölge 4’üncü sıradan aday gösterildi. Dedesinin ölümünden 2 yıl sonra 1975’te dünyaya gelen Çiğdem Özer, geçen yıl İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in başdanışmanı olarak görevlendirildi. 22 yıl bankacılık yapan Özer, aynı zamanda partisinin kurucu üyeleri arasında yer aldı. “Gençler Aşık Veysel’e ulaşsın diye çok çaba sarf ettim. Aile değerlerime hep sahip çıktım” diyor. “Şehirli, modern, genç bir insan olarak bir bankada 22 yıl yöneticilik yaptım. Atatürk ilke ve devrimleri ile yetiştim. Atatürkçülüğü savunan bir ailenin çocuğuyum. Dedem de ilk şiirini Atatürk’e yazdı. İzmir’e geliyor olmak beni ayrıca heyecanlandırıyor...” Özer’in ismi daha önce CHP’nin 2014’te Kadıköy Belediye Başkanlığı adaylığı için de geçmişti.
“GÜZEL ŞEYLER YAPABİLECEĞİME İNANIYORUM”
Dünya Şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, AK Parti’den Sakarya’da 3. sırada milletvekili adayı oldu. Motor tamircisi İrfan Sofuoğlu’nun 4 çocuğunun 3’üncüsü olan Kenan Sofuoğlu, 1983’te Adapazarı’nda doğdu. 1996 yılında Türkiye Şampiyonası’nda yarışan ağabeyi Bahattin’i izleyerek motor sporları ile tanıştı. 2000 yılında ağabeyi Sinan’ın bir yarışta ayağını kırması ile boş kalan koltuğa, 16 yaşında özel izinle oturdu ve ilk yarışını kazandı. 1999 Gölcük depreminde evleri yıkıldı. Ağabeyi Bahattin’i 2002’de trafik kazasında kaybetti. Diğer ağabeyi Sinan Sofuoğlu ise 2008’de Kocaeli Körfez Pisti’nde antrenman sırasında motosikletten düşerek yaşamını yitirdi.
‘ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM’
Çok sayıda uluslararası başarısı olan Sofuoğlu şimdi de siyaset pistine çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isteğiyle aday olan Sofuoğlu, dün Adapazarı’nda parti toplantısına katıldı. Lamborghini Aventador S modeli lüks otomobiliyle toplantıya gelen Sofuoğlu, siyasette de iyi bir kariyer yapmayı hedeflediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisini arayıp aday olduğunu haber verdiğini belirten Sofuoğlu, “Cumhurbaşkanı’mız tarafından böyle bir görev verildiği için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Sıfırdan çıkıp, Sakarya’dan çıkıp dünya şampiyonluğunda bir kariyer yaptıysak, Allah’ın izniyle siyasette de büyüklerimin desteğiyle güzel şeyler yapabileceğime inanıyorum” dedi.
ANAYASA PROFESÖRÜ KABOĞLU DA YARIŞTA
Türkiye’nin en önemli Anayasa hukukçularından Prof. İbrahim Özden Kaboğlu, CHP’den İstanbul 1. bölge 1. sıradan aday oldu. Kaboğlu, 1950 yılında Artvin’in Boçka İlçesi’nde doğdu. 1974’te Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1981’de Fransa’da Limoges Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi’nde doktorasını yaptı. 1987’de doçent, 1994’te profesör unvanı aldı. 1998- 2001 arası İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanlığı yaptı. 2001-2005 yıllarında Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Kurucu Başkanı’ydı. Kaboğlu, ‘Barış Bildirisi’ne imza atanlar arasındaydı. Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı başkanıyken 7 Şubat’ta yayınlanan KHK’yla ihraç edildi. Kaboğlu, “Öğrencilerimize eleştirel düşünceyi öğrettik. KHK öğrettiğimiz bütün bilgileri sıfırladı. Türkiye’de üniversite benim için bitmiştir. Kırgınlık yok, çünkü karşımda ‘üç maymun’ dışında kırgınlık duyabileceğim bir muhatap yok” demişti. Çevre, insan hakları ve anayasa hukuku konularında 10 kitabı olan Kaboğlu’nun son kitabı ‘Çocuklar ve Anayasa’ bu hafta çıktı.
KARDAK KAHRAMANI KUMPAS MAĞDURU
Emekli SAT komandosu Ali Türkşen, Kocaeli’nden 2. sırada İYİ Parti adayı oldu. 1965 doğumlu Türkşen, Deniz Harp Okulu mezunu. 1993’te Lucky S isimli tekneye yapılan ve 14.5 ton uyuşturucu ele geçirilen operasyona katılan isimlerdendi. 1996’da Kardak kayalıklarına Türk bayrağı diken Sualtı Taarruz Timi’nin başındaydı. 2011-2014 arası Balyoz Davası kapsamında tutuklandı ve 3.5 yıl Hasdal Cezaevi’nde kaldı. Cezaevindeyken, ‘Kardak’ta Kahraman, Hasdal’da Esir’ ve ‘1963’ten Günümüze SAT Komandoları ve Anılarım’ isimli iki kitap yazdı.
İlk görev yerinin Kocaeli Gölcük olduğunu söyleyen Türkşen, “Kocaeli’ne çok iyi hizmetlerde bulunacağıma inanıyorum. 11 yaşından itibaren ortaokul, lise ve harp okulu dönemim Gölcük Değirmendere’de geçti. Babam halen Değirmendere’de oturuyor. Eşim de Gölcüklü. Bu nedenle ben de Kocaeliliyim, çok iyi hizmetlerde bulunacağım” diyor.
YEŞİL SAHALARDAN SİYASET ARENASINA
Eski milli futbolcu ve teknik direktör Alpay Özalan, AK Parti’den İzmir 2. bölge 2. sıradan aday gösterildi. 1973 İzmir doğumlu olan Özalan, futbola Altay’da başladı. Beşiktaş ve Fenerbahçe’de top koşturdu. 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda oynadığı iyi futbol ile Aston Villa’ya transfer oldu ve 4 sezon İngiltere’de başarılı bir performans sergiledi. 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası’ndaki Hırvatistan-Türkiye maçında Hırvatların yakaladığı bir kontratakta, gole giden Goran Vlaovic’e faul yapmadı ve bu hareketinden ötürü UEFA tarafından Fair Play Ödülü’ne layık görüldü. Özalan, Ocak 2004’te Güney Kore’nin Incheon United takımına transfer oldu. 2005-2007 yılları arasında Almanya’nın Köln takımında da oynayan Özalan, 2008’de futbolu bıraktı. Özalan daha sonra teknik direktör olarak futbola devam etti.
TUNÇ, MECLİS YOLUNDA
Sanatçı Ferhat Tunç, HDP’den Aydın 1. sıra milletvekili adayı oldu. Tunç, 14 Mart 1964’te Tunceli’de doğdu. Kendi deyimiyle çocukluğu ve ilk gençliği; rüzgârın, karın ve baharın bile asi olduğu bu kentte geçti. Daha ilkokul sıralarında yaşadığı gelecek kaygısıyla bir yandan okula gidiyor bir yandan da düğünlerde ve özel gecelerde bağlama çalıp türkü söylüyordu. Lise eğitimi sürerken 1979’da Almanya’ya gidip ailesinin yanına yerleşti. Burada önce liseyi bitirdi. Ardından da, Mainz Üniversitesi’ne bağlı bir müzik okulunda eğitim aldı. 12 Eylül darbesine karşı yaptığı şarkılarla ismi duyuldu. 40 yıla yaklaşan sanat hayatına onlarca albüm sığdıran Tunç da şimdi Meclis’e girme yarışında.
‘YETER Kİ MECLİS’E SIZABİLELİM’
“Benim yaşamım üçe ayrılır. Necip’ten öncesi, Necip ile olan dönem ve Necip’ten sonra...” Bir söyleşide böyle anlatmıştı kendini Şengül Hablemitoğlu. Eşini 2002’de suikast sonucu kaybeden Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, İYİ Parti İzmir 2. Bölge’den milletvekili adayı oldu.
Bireysel ve Evlilik Terapileri Derneği gönüllüsü olarak aile danışmanlığı programlarının hazırlanmasına ve sürdürülmesine destek olan Hablemitoğlu, halen Lefke Avrupa Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanlığı görevini sürdürüyor.
Çalışmalarına KKTC’de ve Ankara’da devam eden Hablemitoğlu, “Kadınların siyasetin her alanında söyleyecek sözü, üretecek politikaları ve aksiyonları var. Yeter ki, fırsat bulup milletin Meclis’ine sızabilelim. Ülkemizin sosyal bir hukuk devleti olduğunu hatırlatmak için örneğin bir bakanlığın bütçesinin yüzde 96’sının kadını güçlendirmek yerine neden sosyal yardımlara ayrıldığını sormak adına aday oldum” diyor.
Dünya Güreş Şampiyonu Selçuk Çebi, AK Parti’nin Trabzon 6. sıra adayı olarak seçmenin karşısına çıktı. Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı görevinden istifa ederek aday olan Selçuk Çebi 36 yaşında. Araklı İmam Hatip Lisesi mezunu. Üç kez Dünya Şampiyonu olan Çebi, aynı zamanda Dünya Güreş Birliği tarafından kendi sıkletinde dünyanın en iyi güreşçisi seçildi. Amaçlarının Trabzon’u 6-0 almak olduğunu söyleyen Çebi, “Çeyrek asırdır Trabzon insanını gururlandırdım. Bayrağı dalgalandırdım, İstiklal Marşı’nı tüm dünyaya dinlettim. Şimdi sıra milliyetçi Trabzon insanında. Trabzon bana sahip çıkmalıdır. O teveccühü göstereceğine inanıyorum” diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.