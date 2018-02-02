Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin'in terör örgütü PYD/YPG mensuplarının ABD tarafından Suriye rejiminin istihbarat örgütü El Muhaberat'a sızdırıldığı haberi gündem yaratırken, Esad rejiminin içine sızdırılan PYD/YPG'lilerle ilgili evraklar da sızdı.

Çetiner Çetin'in ulaştığı sızdırılmış belgelerde Muhaberat içerisinde görev yapan birçok PYD/YPG'linin bilgileri yer alıyor.

Terör örgütünün kontrolündeki sözde Cezire Kantonu'nda hazırlandığı bilgisinin yer aldığı Arapça olarak düzenlenen belgelerin altında terör örgütünün sözde istihbarat teşkilatının adı ve mührü yer alıyor.

Belgelerde örgüt mensuplarının kimlik bilgileri, istihbarat içerisinde kod numarası, bağlı olduğu kişinin kod numarası, baba mesleği, anne mesleği, sağlık durumu, kilosu, boyu, ırkı, aşireti, aşiret kolu, kilosu, boyu, medeni durumu, eş sayısı (!) çocuk sayısı, eski siyasi görüşü, yeni siyasi görüşü, hobileri, şimdiki işi, eski işi, işe gidiş gelişte kullandığı araç, yakınları, telefon numarası, öğrenim durumları gibi bilgilere bile verildiği dikkat çekiyor.

Belgelerde, örgüt mensuplarının 'sinirli, kendine hakim, pozitif, iyi' gibi kişisel özelliklerle kodlanmış oldukları görülüyor.

Örgüt mensuplarının kullanılacakları bölgeler ve kullanım alanları konusunda bilgi notlarının yer aldığı belgelerde kişilerin meslek bilgilerinde, hayvan kaçakçısı, tatlıcı, marangoz, öğretmen, bekçi, amele, belediye çalışanı gibi birçok meslek grubunun bulunduğu görülüyor.



Çoğu Suriye'de PYD'nin kontrolü altındaki yerlerde faaliyet gösteren terör örgütü mensubu casusların tüm kişisel özellikleri de değerlendirme raporlarına işlenmiş.



Belgelerin altına terör örgütünün sözde istihbarat personelleri ile ilgili bazı notların düşüldüğü de gözden kaçmıyor. Bunlar arasında;



"Sınır bölgesinde olduğu için kendisinden faydalanılabilir"



"Amiriye köyünde ikamet etmekte ve ÖSO mensubu idi. DEAŞ geldikten sonra Kürtlere elemanlık yapma suçundan yakalandı ve tutuklandı, El Nusra'da 2 gün tutuklu kalarak onlarla birlikte çalışmaya başladı, onlardan bilgi alıp Serikane'ye ulaştırıyordu (Muhtemelen casusluk)

Ailenin tümü bu işte çalışacak/çalışıyor durumda ve partiyi (PYD kastediliyor) çok seviyorlar. Dağlık ve kırsal alanda hareket kabiliyeti iyidir. Ayrıca eleman edinme kabiliyetine de sahiptir"



"Şedadi bölgesindeki parti üyelerine (PYD kastediliyor) bilgi toplamada yardımcı oluyor. Şu an Kamışlı'da ikamet ediyor"



"Önceden rejime bağlı askeri güvenlik için eleman olarak çalışıyordu, bağlı olduğu subay başka bir yere gitti"



"Derak ve Braf köylerindeki diğer partilerin hareketleriyle ilgili bilgi toplamak için kendisinden faydalanılabilir"



"Tel Koçar asayişinde kardeşi var. Tel Sarra köyünde ikamet ediyor ve köyle ilgili bilgi gönderiyor"



"Halk Koruma Birimleri'nde (Terör örgütü YPG'yi kastediyor) 5 ay süreyle çalıştı. Daha sonra Tel Tamur asayiş mensubu oldu"

"Rejimle ilgili bilgi toplayabilir"

İŞTE O BELGELER





İşte PYD/PKK'nın Suriye istihbaratına sızdırdığı terörist ajanlar































İşte PYD/PKK'nın Suriye istihbaratına sızdırdığı terörist ajanlar

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