Tam 1 gün. Bu, bir hediye için harcadığım en uzun zaman olsa gerek. Öyle ya, sevgiliniz için en güzel şeyi bulmak kolay bir iş değil. Sabah İstanbul’daki mağazaları gezmeye başlamış, kendimce en özel olan hediyeyi gece bulmuştum. Ancak siz şanslısınız. Herkesin artırabileceği bir zaman olmayabilir. Neyse ki çantadan parfüme, ayakkabıdan gömleğe aklınıza gelebilecek her şey için geniş bir yelpaze sunan Beymen, kişiye özel hediye danışmanlık servisi Beymen Gift uzmanlarıyla hediye seçim ve mesajlarında yardımınıza yetişiyor. Hatta uzak mesafe bir ilişkiniz varsa hediyenizi, yurtiçi sınırlarında en hızlı şekilde sevgilinize ulaştırıyor. HT Cumartesi'nden Arda Aşık'ın haberi...

KALİTELİ KUMAŞ

Kadınlar için konu giyimse en kaliteli yün, pamuk, ipek, kaşmir ve deri için bir başka adres ise Damat. Üstelik en beğendiğiniz ürünü #askolsundamatolsun etiketi ile paylaştığınızda, ek olarak yüzde 14 indirim sağlıyor.

MÜCEVHER GİBİ PARLAYIN

Beyler, mücevher bir klasiktir, eskimez. Sereks Fuarcılık tarafından her yıl düzenlenerek bir klasik haline gelen Mücevher Fırsat Günleri, 14 Şubat’a kadar sabah 10.30’dan akşam 20.00’ye kadar Harbiye Askeri Müze’de ücretsiz ziyaret edilebiliyor. Sevgililer Günü’ne özel indirimler yüzde 70’e varıyor. Tektaşlar 500 liradan başlıyor.

SANATSAL HEDİYE

Sanatsever çiftler duygularını yine sanatla ifade etmek isteyebilir. Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Yasemin Gazanker’in kurduğu KHUM Desing markasında, bitkileri toprağından ayırmadan, çeşitli objelerle adeta sanat eseri haline gelmiş alternatifler bulunuyor. Online satışın yanı sıra Altıncı Cadde Mağazaları’ndan da alınabiliyor. “Sanat” deyince akla D&R da geliyor. Koleksiyonluk plaklardan şiir kitaplarına, elektronik eşyalardan filmlere, romantik, renkli, eğlenceli ve farklı Sevgililer Günü hediyeleri D&R’ın zengin dünyasında... Bu arada romantik ve keyifli bir oyun olan Aşk Dolu Kalp ve 10 kitaptan oluşan romantik set de iyi bir tercih. Bir diğer sıra dışı seçenek için müze mağazalarına bakmakta fayda var. İstanbul Deniz Müzesi’nin mağazasından denizcilik tutkunu bir sevgili için ahşap gemi modelleri gibi birçok hediye bulunabilir. Fotoğrafçılığa ilgili biri için Pera Müzesi Artshop’tan fotoğraf kitapları, arkeoloji meraklılar için Arkeoloji Müzesi El Sanatları ve Kitap Satış Mağazası birebir. Rahmi M. Koç Müzesi, Sakıp Sabancı Müzesi, Masumiyet Müzesi ve İstanbul Modern, mağazaya sahip bir diğer müzeler.

VIP Turizm

ANI HEDİYE EDİN

Hediye bulunur bulunmasına ancak 14 Şubat’ta plan yapmak ayrı bir mesele. Bu kadar az kalmışken Paris de yapılmaz, vize lazım. İşte bu yüzden VIP Turizm tarihi dokusu, gece hayatı ve güzel sahiliyle Avrupa sosyetesinin uğrak yeri Budva’yı öneriyor. Vize istemez, uçuş direkt... Karadağ’ın başkenti Podgorica’ya, THY’nin yaklaşık 1 saat 45 dakikalık uçuşuyla ulaştıktan sonra 1 saatlik yolculuğun ardından ulaşılıyor Budva’ya. Ardından Balkan havası eşliğinde romantik bir yemek, 5 yıldızlı lüks otelde konaklama... Dilerseniz kale surlarından Adriyatik Denizi’ni izleyin, Sveti Nikola Adası’nı motorla gezin; anı verin.

Güzelliğine düşkün kadınlara

Kadınlar için kozmetik ürünler her zaman ilgi çeker. Doğal bir içeriğe sahip dermokozmetik markası Sensilis, Sevgililer Günü’ne özel doğal ruj ve maskara hediye seçeneklerini sunuyor.

Nubia Mağazaları’nda bulunan Kryolan, Sevgililer Günü’nde makyajını kırmızı rujla tamamlayacak kadınlar için Kryolan Lip Stain’i sunuyor. Kırmızı rengin aşkı simgelediği bu aşk dolu günde kırmızı bir ruj pek çok kadının hoşuna gidecek bir hediye alternatifi olabilir. Öte yandan güzel kokmak da kadınların en büyük tutkusu. Salvatore Ferragamo’nun yeni kokusu Amo Ferragamo, üst notalarında frenk üzümü, biberiye ve İtalyan bitteri, orta notalarında yasminin ışıltısı ile yumuşak ve kadınsı bir parfüm sunuyor.

Sevgiliye rahatlık hediye etmek de iyi fikir. Penti ev giyiminde hem şık hem de rahatlığı tercih edenler için kalp ve kiraz desenli şortlu pijama takımlarından oluşan bir koleksiyon hazırlamış.