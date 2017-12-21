İşte tarihin yanlış tarafında yer alan 9 ülke!

ABD'nin Kudüs kararının ardından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun olağanüstü gündemli toplantısında, ABD'nin kararını geri çekmesini öngören bir tasarı oylandı.

Bağlayıcı niteliği bulunmayan tasarı 128'e karşı, 9 oyla kabul edildi. 35 ülke ise çekimser kaldı.

ABD ve İsrail dışında, Guatemala, Honduras, Marshall Adaları, Nauru, Mikronezya, Palau ve Togo, Donald Trump'ın Kudüs kararını destekleyen ülkeler oldu.

35 ülke ise tasarı için çekimser oy kullandı:

Antigua ve Barbuda, Arjantin, Avustralya, Bahama Adaları, Benin, Bhutan, Bosna Hersek, Kanada, Hırvatistan, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Ekvatoryal Gine, Fiji, Haiti, Macaristan, Jamaika, Kiribati, Litvanya, Lesotho, Malawi, Meksika, Panama, Paraguay, Filipinler, Polonya, Romanya, Ruanda, Solomon Adaları, Trinidad Tobago, Tuvalu, Güney Sudan, Uganda, Vanuatu

TEK FİRE GÜNEY SUDAN OLDU

ABD Dışişleri, Tarım ve Ticaret bakanlıkları tarafından yapılan yardımları da kapsayan USAID verileriyle hazırlanan en fazla yardım alan ülkeler listesinde 5,28 milyar dolarla Irak birinci sırada yer alıyor. Irak’ı 5,06 milyar dolarla Afganistan takip ediyor.

HANGİ ÜLKE NE KADAR YARDIM ALIYOR

Kudüs tasarısını, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne ilk getiren Mısır'ın, ABD’den 1,23 milyar dolar yardım aldığı görülüyor.

Mısır’ı 1,21 milyar dolarla Ürdün, 1,14 milyar dolarla Kenya ve 1,11 milyar dolarla Etiyopya izliyor. Listenin daha sonraki sıralarında 778 milyon dolarla Pakistan, 718 milyon dolarla Nijerya, 708 milyon dolarla Güney Sudan ve 629 milyon dolarla Tanzanya bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, tasarıdan yana oy kullanacak ülkeleri mali yardımları kesmekle tehdit etmişti.

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