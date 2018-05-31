HT Egeli'de yer alan habere göre, Aydın Rehberler Odası Başkan Yardımcısı Ozan Sayın, sizin için Kuşadası gezi rehberi hazırladı..

GÜN BATIMI

Kuşadası körfezinin gün batımını kucaklayarak boyadığı kırmızı renginin tonları bizim deyimimizle “Ada”nın en etkileyici ve büyüleyici görüntüsüdür. Kuşadası’na gelip, Gazibeğendi veya sahildeki herhangi bir kafe veya restoranda gün batımını izlemediyseniz çok şey kaybetmişsiniz demektir.

KADI KALESİ

Kuşadası’nın 8 km güneyinde bulunan ve sahil sitelerinin arasına sıkışmış olan Kadı Kalesi ya da Anaia en erken M.Ö. 4000-3000 yani Kalkolitik çağa tarihlenmektedir. Kuşadası Belediyesi’nce desteklenen kazılarda 2002’de bulunan bronz Hitit heykelciği Anaia, M.Ö. 2000’de B. Menderes havzası ve Yunan adaları arasında yapılan ticaretin önemli bir kanıtıdır.

KALEİÇİ

Eski Kuşadası şehrinin kale surları az parçalar halinde ayaktadır. Atatürk Meydanı’ndan, İbramaki Kültür Merkezi’nin arkasında kalan Hacivat sokaktan doğuya doğru yürüdüğünüzde Kale surlarını görebilirsiniz. Sokağın sonundaki kuleden sağa, Sağlık Caddesi’ne dönüp devam ederseniz, eski Kuşadası’nın üç kapısından tek ayakta kalan ünlü Kale kapısı karşınıza çıkar.

KERVANSARAY

Kale kapısından geçtiğinizde Barbaros bulvarına girmiş olursunuz. Bulvar sizi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı’na çıkaracaktır. Yolun karşısına geçip balık restoranları arasından yürüyüp balık pazarına ulaşabilirsiniz. Balıkhanenin üstündeki Balıkçılar kahvesinde veya Kuşadası limanının içindeki AVM’de keyifli bir mola verebilirsiniz.

GÜVERCİNADA

Eskiden bir ada olan fakat daha sonra inşa edilen yol ile karaya bağlanan Güvercinada görülmeye değerdir. Restorasyonu kısa bir süre önce tamamlanan kale surları içinde kısa bir gezinti size ve çocuklarınıza farklı sürprizler yaşatabilir.

ÇALIKUŞU EVİ

Çalıkuşu Evi, Efe Suphi evi ve Kent Müzesi niteliğinde KUAKMER görülmeye değer yerlerdendir. Eski Memleket Hastanesi olan bina şimdi İbramaki Kültür Merkezi olarak çeşitli sergilere ev sahipliği yapmaktadır.

GAZİ BEĞENDİ

Atatürk’ün Kuşadası’na ilk gelişinde beldeye bakıp hayran kaldığı bugün ismi Gazibeğendi olarak anılan, eşsiz günbatımı ile izleyebileceğiniz tepemiz ilçenin girişinde size kucak açacaktır.

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