İşte Türkiye'nin yeni silah sistemi: KGK 82/83

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Savunma Sanayii Araştırma Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK SAGE) tarafından uçaktan bırakılan güdümsüz genel maksat bombalarına güdüm ve uzun menzil yeteneği kazandırmak üzere geliştirilen Kanatlı Güdüm Kiti 82/83 (KGK) silah sistemi, düzenlenen programla tanıtıldı.

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK SAGE), savunma sanayisinde geliştirdiği önemli projelerle Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet etmeye devam ediyor. TÜBİTAK SAGE tarafından tasarımı ve F-4/F-16 platformlarına sertifikasyonu tamamlanan, uçaktan bırakılan güdümsüz genel maksat bombalarına güdüm ve uzun menzil yeteneği kazandırmak üzere geliştirilen Kanatlı Güdüm Kiti 82/83 (KGK) silah sisteminin seri üretimine başlandı. TSK'nın envanterine giren KGK 82/83 silah sisteminin tanıtımı TÜBİTAK'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Lansmanın açılış konuşmasını yapan TÜBİTAK Başkanı Ahmet Arif Ergin, bir mühimmatı daha envantere sokmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. KGK hakkında bilgi veren Ergin, "Biliyorsunuz uçaklarımızdan serbest düşümle atılan bombalarımız var. İHA'nın haberine göre bu bombalarımızı bırakmak için uçaklarımız, görev bölgesinin üzerine gitmekle mükellef oluyorlar bu da bizim için bir risk doğuruyor. Bu riski minimilize etmek için serbest düşümlü bombalarımızın üzerine kanatları ve güdüm kitleri katarak bunları 100 kilometre kadar bir menzilden hedef bölgesine yaklaşmadan uçaklarımızın bırakmasını, böylelikle uçaklarımızın emniyetinin temin edilmesini sağlıyor. Bu kapsamda KGK'yı 500 ve bin librelik bombalarımızın üzerine entegre edecek şekilde teknolojimizi tamamen yerli olarak geliştirdik" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE DAHA İYİSİNİ YAPACAK NOKTADA"

Gerçekleştirilen lansmanla ürünün hem envantere geçmesini hem de seri üretiminin başladığını kutladıklarını ifade eden Ergin, envantere giriş için düşük miktarda ön üretim ile deneme atışlarının yapıldığını kaydetti. Ülkemizde gelişim adına sürekli bir ihtiyaç duyulduğun altını çizen Ergin, "Ülkemizde oluşan ihtiyacı karşılamak adına AR-GE'yi yapacak gerek TÜBİTAK, gerek üniversitelerimiz, gerekse sanayi şirketlerinin AR-GE departmanları çalışmalar yapıyoruz. AR-GE'den ortaya çıkan portatiflerin ticari bir değeri, kullanım hayatına, sanayiye dönüşmesi ülkemizde hep sekteye uğrayan, belli sebeplerle başarmakta zorlandığımız bir aşama olarak önümüze çıkıyor. Bugün burada hem geliştirilmiş, ihtiyaçların görüldüğü ortaya konulmuş hem de üretici firma ile bunun ticari bir meta haline geldiği durumu yaşadık. Bu bakımdan çok nadide bir olayı yaşıyoruz. Bundan sonra bu olayın da tekrar etmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Ergin, KGK'nın hayata geçirilmesinde alın teri olanları hatırlatarak, "Ülkemizde 'biz bunu yapabilir miyiz' sorularıyla muhatap olduğumuz dönemleri Türkiye artık geride bıraktı. Biz bundan daha iyisini de yaparız, dünya pazarındakinin de daha iyisini yaparız diyecek noktadayız" diye konuştu.

KGK 82/83

Mevcut genel maksat bombalarına hassas vuruş ve uzun menzil yeteneği kazandıran KGK, her türlü hava koşulunda kullanılabiliyor. Milli imkanlarla geliştirilen ve üretilen KGK silah sistemi, sahip olduğu özelliklerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Türk savunma sanayisinin dışa bağımlılığını azaltma, savunma sanayisinin millileşme çalışmalarının önemli bir örneğini oluşturuyor. Mevcut güdümsüz 1000 lb'lik MK-83 ve 500 lb'lik MK-82 genel maksat bombalarını havadan karaya atılan uzun menzilli akıllı mühimmata çeviren KGK'nın üretim faaliyetleri başta Kale Grubu olmak üzere birçok savunma sanayisi kuruluşu ile birlikte yürütüldü. TÜBİTAK SAGE, bu üretimlerde rol alan alt yükleniciler ile savunma sanayisinin gelişmesine katkıda bulundu. KGK silah sistemi tasarımı, entegrasyonu ve üretimlerini başarıyla tamamlayan TÜBİTAK SAGE, ayrıca KGK'da kullanılan ısıl pil ve bazı piroteknik bileşenler gibi kritik alt sistemlerin tasarım ve üretimlerini de milli imkanlar ile kendi altyapılarında gerçekleştirdi.

İşte Türkiyenin yeni silah sistemi: KGK 82/83

KGK 82/83