İşte ÜGS’ de yanıt bekleyen sorular

Bir yandan çocukları bu yıl 8’inci sınıfta okuyan aileler kaldırılan TEOG yerine hangi modelin geleceğini öğrenmeye çalışırken, öte yandan bu yıl üniversite sınavlarına girecek yaklaşık 2 milyon adayın yanı sıra aileleri ve eğitimciler de yeni üniversite modelinin ayrıntılarını arıyor.



Gazete Habertürk'ün haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz 15 Eylül’de “TEOG kaldırılması lazım” sözlerinden sonra 19 Eylül’de TEOG kaldırıldı. Erdoğan’ın üniversite sınavlarında da değişiklik olacağını açıklamasının ardından YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç önce merkezi sınavların süreceğini duyurdu. Ardından da 26 Eylül’de yapılan 2017-2018 akademik yıl açılışında yeni üniversiteye geçiş sınavıyla ilgili bilgi verdi.

ÜGS İLE İLGİLİ NE AÇIKLANDI?



Saraç’ın açıklamalarına göre Üniversiteye Geçiş Sınavı (ÜGS) ile ilgili ayrıntılar şöyle: Sınav tek hafta sonunda haziran ayında yapılacak. YGS ve LYS’de toplam 18 olan puan türü 4’e inecek. Bunlar Dil, Eşit Ağırlık (EA), sözel (SÖZ) ve Sayısal (SAY) puanları olacak. Temel matematik ve Türkçe sınavın merkezinde olacak. Soruların tümü Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatından çıkacak. Sınavın bir bölümü genel sorulardan ikinci bölümü ise alan testlerinden oluşacak.



AYRINTILAR İKİ HAFTA İÇİNDE



YÖK’ün ise ÜGS ile ilgili yürüttüğü çalışmasını iki hafta içinde kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor. Biz de bugün hem adaylar hem de eğitimcilerin yanıt aradıkları ÜGS ile ilgili sorularını derledik. YÖK Başkanı Saraç’ın da yaptığı açıklamayı dikkate alarak bazı sorulara açıklık getirmeye çalıştık.

SINAV KAÇ OTURUM OLACAK?



Açıklamalar tek oturum değil, çoklu oturum olacağı yönünde. Sınav süresi hafta sonu olarak tanımlanıyor. Bu durumda adayların bir gün YGS benzeri yani tüm adayların katılmak zorunda oldukları ve hepsinin ortak müfredat olarak gördükleri sınava girip, ertesi gün LYS’deki gibi alan testlerine girmesi bekleniyor.



TEK KİTAPÇIK MI DAĞITILACAK?



ÜGS, 2009’da yapılan ÖSS’yi hatırlatıyor. Gerçi bu sınav tek oturumdu ve alan testleri de ortak derslerle ilgili bölüm de

tek kitapçıktaydı. Ancak ÜGS’nin 2 gün süreceği tahmin ediliyor. Ortak derslerle ilgili ilk bölüm testlerinin (Tür, Sos-1, Mat-1, Fen-1) olarak tek kitapçıkta toplanacağı düşünülüyor. İkinci gün yapılması düşünülen alan testlerini (Ed-Sos, Sos- 2, Mat-2, Fen-2) yanıtlamak ise adayın seçimine bağlı olacağı tahmin ediliyor. Aday bu testlerden kendine uygun olanı cevaplayacak. ÜGS’nin ikinci bölümünü oluşturacak alan testlerinin de tek kitapçık olacağı tahmin ediliyor.



3 PUAN TÜRÜNDE ALT PUAN VAR MI?



Sınav puanları dil puanı hariç EA, SÖZ ve SAY olmak üzere 3 tane olacak. Ancak ÖSS’de olduğu gibi bunların alt puanlarının olmayacağı tahmin ediliyor. Bu durumda da hiç biyoloji sorusu çözmeden tıp, hiç fizik sorusu çözmeden mühendislik kuyacak

öğrenciler de olabilecek.

TEST AĞIRLIKLARI NE OLACAK?



2010 yılında başlayan YGS-LYS sisteminde amaç programların istediği niteliklere uygun adayları seçmekti. Bu yüzden de testlerin ağırlıkları okunmak istenen bölüme göre farklı katkı yapıyordu. Örneğin tıp okumak isteyen için kimya soruları yüzde

14 etkili iken, mühendislik için yüzde 9 etkiliydi. Adaylar her sorunun değerinin aynı olup olmayacağını merak ediyor.

YERLEŞTİRME PUANI İÇİN BARAJ ARANACAK MI?



Hem YGS hem de LYS’de adayların yerleştirme puanlarının hesaplanabilmesi için sınavların barajlarını aşması gerekiyordu. ÜGS’de de ayrı baraj uygulamasının geçerli olup olmayacağı merak ediliyor.

BAŞARI SIRASI BARAJI SÜRECEK Mİ?



Saraç’ın açıklamaları adayların tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık ve öğretmenlik programlarını tercih etmek için getirilen başarı sırası barajının süreceği yönünde.

ALAN SINIRLAMASI GELECEK Mİ?



Adayların en çok merak ettiği soru bu. Sayısalcıların eşit ağırlık programlarını ya da tam tersini tercih etmelerine bir engel gelecek mi?



ALAN SORULARI DAĞILIMI NE OLACAK?



Tüm adayların katılacağı ilk bölümdeki matematik soruları ile alan testlerindeki matematik soruları arasında nasıl bir fark olacak? Örneğin LYS’de öğrenciler genel matematik sorularını değil, alan sorularını yanıtlıyordu. Aynı uygulama ÜGS’de de

sürecek mi?

BARAJI GEÇTİĞİNİ NASIL ÖĞRENECEK?



Sınav tek hafta sonu yapacağına göre sonuç ne zaman açıklanacak? İlk gün genel sınavda barajı geçemeyen öğrencinin ikinci gün alan sınavına girmesi anlamsız olmayacak mı? Bu iki soru da yanıt bekliyor.

EK PUAN UYGULAMASI DEVAM EDECEK Mİ?

Mesleki ve teknik lise mezunları alanlarının devamı niteliğindeki programları tercih ettiğinde ortaöğretim başarı puanları 0.12 katsayının yanı sıra 0.06 katsayı ile de çarpılıyordu. Bu yeni sistemde de devam edecek mi?



DİL TERCİHİ YAPACAK ÖĞRENCI HANGİ SINAVA GİRECEK?



Kaldırılan sistemde dil puanı ile tercih yapacak öğrenci YGS ile dil sınavına giriyordu. Bu sistemde de genel ve alan sınavı olmak üzere iki bölümden oluşacak bu sınavların YGS’ye benzeyen ilk bölümüne girmesi gerekecek.

OKUL BİRİNCİLİĞİ SÜRECEK Mİ?



Okul birincileri ile ilgili yerleştirme ayrıcalığı değiştirilen tüm sınav sistemlerinde duruyordu. ÜGS’de de sürecektir.

KAÇ SORU VAR, AÇIK UÇLU SORU OLACAK MI?

Sınav testlerinin kaç sorudan oluşacağı en çok merak edilen konu. Az soru sorulmasının belli puanlarda yığılmaya neden

olacağı belirtiliyor. Sınavda LYS’deki gibi açık uçlu soru olup olmayacağı da merak ediliyor.

OBP KATKISI NE OLACAK?

YGS ve LYS yerleştirme puanlarının hesaplanmasında Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ortalama yüzde 12.5 oranında etki yapıyordu. Öğrenci lise notlarından en yüksek 60, en düşük 30 puan alıyordu. Bu da okul notlarının 0.12 katsayı ile çarpılması ile hesaplanıyordu. “Bu katsayı değişecek mi, okul notlarının etkisi artacak mı aynı mı kalacak?” merak edilen bir başka soru.

HATALI SORUDA DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

2017 YGS ve LYS’de sorularla ilgili en önemli değişiklik iptal edilen sorularla ilgili olmuştu. Daha önce hatalı soru çıktığında

bu soruları tüm adaylar doğru yapmış kabul ediliyordu. Ancak 2017 tarihinden itibaren iptal soru ya da sorular olduğunda

bunlar değerlendirme dışı kaldı ve hesaplama geri kalan sorular üzerinden yapıldı.



KİMLERİN PUANI HESAPLANACAK?



Adayların puanlarının hesaplanabilmesi için her testte belli oranda bir netinin olması gerekiyordu. Yeni sistemde geçerli olup

olmadığı henüz bilinmiyor.

ÖZEL YETENEK SINAVI SÜRECEK Mİ?

Yükseköğretim kurumlarına yerleştirmeler iki yolla yapılıyor. Biri merkezi sınavların sonuçlarına göre diğeri de kurumların kendilerinin düzenlediği yetenek sınavları ile. Özel yetenek sınavlarının ÜGS’de de süreceği tahmin ediliyor