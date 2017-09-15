Güney Büyük Okyanus'da yer alan, son dönemde artan turizm talebi nedeniyle turistik yerleri ile ön plana çıkmaya başlayan Yeni Zelanda, Avustralya'nın 1.500 kilometre kadar güney doğusunda yer alıyor. Bin yılı aşkın süredir varlıklarını sürdüren, özgür ruhlu ve savaşçı Maoriler’in, Uzun Beyaz Bulutların Ülkesi anlamına gelen Aotearoa adını verdikleri Yeni Zelanda, Büyük Okyanus’un en güzel ada ülkelerinden bir tanesi.
Toplam yüzölçümü Türkiye’nin üçte birine yakın olan Yeni Zelanda, sahip olduğu buzulları, şelaleleri, çiçeklerle bezeli yüksek dağları, yemyeşil tepeleri, uçsuz bucaksız fiyortları, buzul gölleri, vahşi okyanus sahilleri, kanyonları ve vahşi ormanları ile görülmeye değer. Macera arayışında olan gezginlerin popüler destinasyonları arasında yer alan Yeni Zelanda’nın en gözde şehirleri olarak da Auckland ve Christchurch son zamanlarda fazlasıyla ön plana çıkıyor.
Bu masalsı ülkeyi gezmek için 10 neden;
1. Muhteşem Denizi: Çoğunlukla dalgalı olan Yeni Zelanda’nın benzersiz sahil şeridi, vahşi görüntüsü ile ziyaretçilerine unutulmaz bir doğa güzelliği sunuyor. Curio Bay ve Porpoise Bay’de akşamları penguenlerin karaya çıkışını izlemek ise eşsiz anlar vaat ediyor.
2. Oamaru kasabası: Viktoryan dönemi kıyafetlerinden kültürlerine kadar yaşatan kasaba halkı ile çok ilginç bir nokta. Kasaba, antika dükkânları, eski tarihi arabaları, sanat galerileri ve sürekli düzenlenen festivalleri ile yıl boyunca pek çok misafir ağırlıyor. Ayrıca, geceleri kasabada dolaşırken yavru penguenlerin etrafta dolaştığını görmek ise paha biçilemez.
3. Coromandel Ormanları: Bir diğer cazibe merkezi Coromandel Ormanları ise doğal olarak oluşmuş yürüyüş patikalarıyla ünlü. Ayrıca, içerisinde yüzülebilir şelale ve gölleri de barındıran gizemli orman yolları haricinde nefes kesici manzarasıyla ünlü Coromandel Plajları da; denizin ve güneşin tadını çıkarmak, su kayağı, dalgıçlık ve sörf gibi spor aktiviteleri yapmak için birebir. Ayrıca, adanın kuzeyinde yer alan Hanmer bölgesindeki kaplıcalar, dinlenmek ve rahatlamak için tercih edilirken, Kaikoura’daki balina turları da tehlike ve adrenalin severlerin vazgeçilmezi.
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