Kimse onu durduramadı

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi 12 numaralı sokakta meydana gelen olayda, Nuri Bozkurt istediği yere ev yaptırmasına izin vermeyen babası Fadıl Bozkurt ile tartıştı. İHA'nın haberine göre, tartışmanın büyümesi üzerine Nuri Bozkurt, tüfekle babasını vurdu, kendisine engel olmak isteyen 2 akrabasını da yaraladı. Baba Fadıl Bozkurt olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis olaydan sonra Nuri Bozkurt'u gözaltına aldı.

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