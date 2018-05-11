İsteğe bağlı sigorta prim ödemesi ile birlikte başta ev hanımları olmak üzere birçok kişiye emeklilik yolu açılmaktadır. İsteğe bağlı sigortalılık günümüzde Bağkur yani 4B olarak kabul edilmektedir. 5510 sayılı Kanunun; 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 4B kapsamına alınan isteğe bağlı çalışanların emeklilik yaş ve şartları da buna göre düzenlenmiştir.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI OLMANIN ŞARTLARI

İsteğe bağlı sigortalı olabilmenin 3 temel şartı vardır. Bunlar;

1. 18 yaşını doldurmuş bulunmak,

2. Sigortalı çalışmamak ya da yarım sigortalı çalışmak (1 ay içerisinde 30 günden az çalışmak)

3. Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak,

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİM ÖDEMESİ NE KADAR?

01 Ocak 2018 tarihinden itibaren isteğe bağlı sigorta kolları için ödenecek prim tutarları şu şekildedir;

Ek 5 tarım sigortası: 583,48 TL,

İsteğe bağlı bağkur primleri: 649,44 TL,

Ev hanımları isteğe bağlı bağkur primleri: 541,20 TL.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİM ÖDEMESİ NASIL HESAPLANIR?

İsteğe bağlı sigorta primi, 5510 sayılı Kanunun 82. maddesine göre belirlenen prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık kazancın % 32’sidir. Bunun % 20’si malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, % 12’si genel sağlık sigortası primidir.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA EMEKLİLİK GÜN SAYISI VE EMEKLİLİK ŞARTLARI

Bağkur'lu olanlarla aynı şartlarda emekli olabilen isteğe bağlı sigortalılar için emeklilik şartları da aynıdır. Ayrıca şartlara uygunluk gösterilmesi durumunda 3600 gün üzerinden de emekli olabilme hakkı da tanınmıştır. Yani 8.9.1999 tarihinden önce sigorta girişi olanlar için 3600 gün ve 10 yıllık sigorta süresinin tamamlanmasının ardından emeklilik hakkı kazanabilmektedir. Bu tarihle 30.4.2008 arasında girişi olan kişiler ise 4500 gün ve 60 yaşın yanında 25 yıllık sigorta süresinin tamamlanmasıyla yaş haddinden emekli olabilmektedir. 1.5.2008 tarihinden sonra girişi olanların yaş haddinden emekli olabilmesi için 5400 gün ve 63 yaşı tamamlaması gerekmektedir.

(Ne zaman emekli olurum sorgulaması yapmak için; https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/)

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA NASIL BİTER?

İsteğe bağlı sigortanızı kapattırmak istiyorsanız. Bağlı bulunduğunuz SGK şubesine başvurabilirsiniz. Başvuru yaptıktan sonra primi ödenmiş son günü takip eden günde isteğe bağlı sigorta kapatılır. Emekli olma ya da ölüm durumlarında otomatik olarak kapatılır.