Sivas'ta işten çıkarılmasına kızan kadın iş yerine ve iş yerine ait araçlara zarar verdi. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İHA'nın haberine göre olay, ekmek satışı yapan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, çalıştığı iş yerinden birkaç gün önce çıkarılan H.A. iş yerine gelerek taşlarla iki otomobile zarar verdi. Çevreden bulduğu taşlarla iş yerinin camlarını da kıran kadın yaklaşık bin 500 liralık zarara yol açtı. Yaşanan olay iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Gündüz yaşanan olayın ardından H.A. akşam saatlerinde tekrar aynı yere geldi. İş yerine tekrar zarar vermek isteyen H.A.'ya polis ekipleri müdahale etti. İş yeri sahibinin şikayetçi olmasıyla H.A. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.