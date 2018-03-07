İşten sonra en çok araba ilanları aratıldı

Tüm dünyadan 324 bin 423 CV'nin hazırlandığı Cvlogin verilerine göre erkeklerin iş arayışı arttı ve Pazartesi en çok CV'nin hazırlandığı gün olmaya devam etti. İş arayanların öncelikli amacı iş bulmak olsa da en çok ilgilendikleri bir diğer konu da ikinci el araba ilanları ve mobil telefonları incelemek...



CV hazırlayanların büyük kısmını gençler oluşturuyor ve içinde bulunduğumuz yeni dönemde artık eskiden olduğu gibi ev satın almanın öncelik olmadığı gözlemleniyor.





45'İNDEN SONRA İŞ ARAYAN AZ



Hem Türkiye’de hem dünyada iş arayanların yüzde 93’ü 18-44 yaş aralığında. En çok CV'nin hazırlandığı yaş grubu ise 18-24 aralığı. Bunun hem Türkiye'de hem de dünyada böyle olması insanların 45 yaşından itibaren, farklı kanallarla iş arayışlarının oluşuna ve mevcut işlerini değiştirmeme eğilimlerine işaret ediyor.





PAZARTESİ İLK İŞİMİZ İŞ ARAMAK



CV hazırlamak için en çok tercih edilen gün Pazartesi. Cvlogin üzerinden online CV hazırlayanlar, en çok pazartesi günü CV hazırlıyor. CV yazmak için en çok haftanın ilk iş gününün tercih edilmesi, pazartesi sendromunun insanları yeni bir iş olasılığını düşünerek bu konuda bir şeyler yapmaya daha çok yönelttiğinin en açık kanıtı niteliğinde.





EN ÇOK CV HAZIRLANAN ÜLKELER



Cvlogin’de Türkiye’den sonra en çok CV hazırlanan ülke Hindistan. Dünyanın her kıtasından CV hazırlanan Cvlogin’de, İspanya, Amerika ve Almanya en çok CV oluşturulan ilk 5 ülke. Almanya’yı, İngiltere, Meksika, Azerbaycan, Kolombiya ve Rusya izliyor. Cvlogin'de en çok Türkçe, İngilizce, İspanyolca ve Almanca dillerinde CV hazırlanıyor.