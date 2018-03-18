Gazete Habertürk2ün haberine göre, Ticari Elektronik İleti Şikâyet Sistemi (TİSS) üzerinden önceki yıl yapılan şikâyet sayısı 239 bin 901 olurken, bu sayı geçen yıl sonu itibarıyla yüzde 53 artışla 368 bin 915’e ulaştı.



Geçen yıl yapılan şikâyetlerin yüzde 91’i SMS, yüzde 7’si sesli arama ve yüzde 2’si e-postayla ilgili başvurulardan oluştu. Bu şikâyetler kapsamında ticaret il müdürlüklerince toplam 13 milyon 694 bin 762 TL idari para cezası uygulandı.

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