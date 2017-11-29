İstenmeyen SMS problemine ortak havuz çözüm getirecek

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, mevcut uygulamada istenmeyen SMS’leri gönderen firmalarla ilgili şikâyet üzerine işlem yapıldığını ve sürecin uzun sürdüğünü belirterek “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) ‘Onay var mı yok mu?’ diye soruyoruz. Süreç uzuyor, yeni sistemle bu süreci kısaltıyoruz” dedi.
‘DOĞRUDAN CEZA KESİLECEK’
Yeni sistemde kullanıcının verdiği onayın, aynı anda oluşturulan havuza düşeceğini belirten Tüfenkci, “Bize şikâyet başvurusu yapıldığında, ortak havuza şikâyeti yapan kişinin iletişim bilgilerini girerek bakacağız. Daha önce verilen onay varsa, firma ile ilgili işlem yapmayacağız. Onay verilmemiş ise anında o iletiyi gönderen firmaya ceza kesebileceğiz” dedi.
Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre Tüfenkçi, yeni uygulamanın 2018’de başlayacağını belirtti.
356 BİN ŞİKÂYETE 12 MİLYON LİRA CEZA
Tüketicinin onayı dışında reklam amaçlı elektronik ticari ileti yasaklanmasına rağmen bazı firmalar, bu iletileri göndermeye devam ediyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na göre, 328 bini SMS, 7 bini e-posta, 21 bini sesli aramalara ilişkin toplam 356 bin şikâyet geldi. Firmalara 12 milyon lira idari para cezası kesildi. Yeni sisteme göre, tüketicinin onayı dışında mesaj gönderen firmalara 5 bin liradan 20 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Tekrarlandığında ceza 20 bin liraya kadar yükselecek. Cezalar, il ticaret müdürlükleri aracılığıyla kesilecek.
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