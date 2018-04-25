1 | 14

Sözcü'nün özel haberine göre, 11 Mart akşamı, Çubuklu’daki evinde 2.5 yıllık sevgilisi Aslıhan Doğan ile aile arasında yapılan sade bir törenle evlenen Arda Turan bu evlilik sonrasında bir anda renkli hayatını bırakmış, sosyal medya hesabından yaptığı Play Station partileri paylaşımları da bıçak gibi kesilmişti.