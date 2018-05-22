Memur olanlar, özel sektörde çalışanlar gibi görevlerinden herhangi bir sebeple istifa edebilirler ama memuriyete dönüş yapabilmek için istifa sayısı ikiyi geçmemeli.Hatta memurlukta yasaya göre 10 herhangi bir mazeret bildirmeden işe gitmeyenler istifa etmiş (çekilmiş) sayılır.
MEMURLUKTAN İSTİFA
Kanunda memurların istifa etmesi görevden çekilme olarak tanımlanır. Kendi istediği ile memurluktan çekilme mümkündür. Ancak özel sektördeki ihbar süresi gibi memurluktan çekilmek isteyenler de belirli bir süre göreve devam etmelidir.
Çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Ayrıca istifa etmek isteyen memur bir aya kadar yerine kimsenin gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir.
MEMURİYETE DÖNÜŞTE MAAŞ VE DERECE
Memurluktan ayrılan tarihte alınan maaşın ve derecenin istifa sonrası başlanan kurumda eşit olması kabul edilmelidir. Çünkü istifa sonrası yapılacak atamalarda yasaya göre bu iki durum geçerli olacaktır.
Ayrıca göreve geri dönen memurlar yasaya göre (71. madde) 'bir sınıftan başka sınıfa girme' maddesinde uymak durumundadır. 71. maddeye göre bu durumda sınıfları değişenlerin eski sınıflarının derecesinde elde ettikleri kademelerde geçirdikleri süreler yeni sınıflardaki derecelerinde dikkate alınır.
İSTİFA EDEN MEMUR HANGİ KOŞULLARDA MEMURLUĞA DÖNEBİLİR
Adaylık dönemi tamamlandıktan sonra memurluktan istifa edenler dönmek istediklerinde hem kendi kurumlarına hem de başka kurumlara memur olarak dönebilir. Memuriyetten adaylık döneminde ayrılanlar sadece ayrıldıkları kuruma dönmek için müracaat edebilirler. İki defadan fazla değilse İstifa ettikten sonra memurluğa geri dönemek isteyenlerden 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre;
-Ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak
-Bu sınıfın niteliklerini taşımak şartı aranır.
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