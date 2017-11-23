İstifa eden Mugabe'nin ölmek istediği iddia edildi!

Zimbabve'nin 1980 yılında elde ettiği bağımsızlıktan bu yana devlet başkanı olan 93 yaşındaki Mugabe, geçen hafta ordunun

yönetime el koyması ve 19 Kasım'da partisi ZANU-PF'nin kendisini görevden almasının ardından dün istifa etmişti.

Bilgiyi veren bir hükümet kaynağı, Mugabe'nin Zimbabve'de ölmek istediğini ve sürgünde yaşamayı düşünmediğini söyledi.

Yetkili olmadığı için yapılan anlaşmanın ayrıntılarını açıklamayan kaynak, "Bu, Mugabe için çok duygusal ve kendisi bu konuda çok kararlı davrandı" dedi.

Kaynak, "Bu anlaşma istediği zaman ya da gerektiğinde ülke dışına çıkmasını engellemiyor ama güven içinde ülkesinde kalmasının sağlanmsı onun için çok önemli " dedi.

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