Doktora gittiğinizde ödeyeceğiz az muayene ücreti, yapılacak tetkilerin ücretleri ve indirimli ilaç ödemelerinin tümünden sigortalı olduğunuz sürece faydalanırsınız. Yeni işe girene kadar geçen sürede GSS ile sağlık hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Çalışanlar işten ayrıldıktan sonra ne zaman GSS kapsamına girer? İşte sağlıktan kesintisiz yararlanmak isteyenler için önemli bilgiler...
İŞTEN AYRILINCA KAÇ GÜN DAHA SAĞLIK SİGORTANIZ OLUR?
İşinizden istifa ettiyseniz ya da kovulduysanız SGK'nın sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edebilmek için işten çıkış tarihinizden önceki 1 yıl içinde 90 günlük priminiz ödenmiş olmalıdır. 90 günlük prim ödemeniz yapılmışsa işsiz kaldığınız 100 gün boyunca sağlık hizmetlerindan faydalanmaya devam edersiniz. Aksi şartlarda 10 günlük sağlıktan yararlanma hakkınız vardır.
GSS NEDİR?
1 Ocak 2012 tarihinden itibaren zorunlu hale getirilen Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile hiçbir sağlık güvencesi ve emekli aylığı bulunmayan, Türkiye sınırları içinde ikamet etmek şartı ile sağlık hizmetlerinden faydalanmaya Genel Sağlık Sigortası denmektedir.
GSS BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?
Genel Sağlık Sigortası'ndan faydalanmak için öncelikle gelir testi yaptırmak gerekiyor. Gelir testinin amacı, aile bireylerinin kişi başı gelir durumunu hesaplamaktır. Yani gelir testi ile aylık ödemeler belirleniyor. GSS gelir testi formunda evin oda sayısı, ısınma yöntemi, kira tutarı gibi yaşam koşullarınız ile ilgili 19 adet soru sorulur. Bu form ile bağlı olduğunuz ilçe Kaymakamlığında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na başvuru yapabilirsiniz. Gelir testinden sonra SGK'ya başvurarak sağlık hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.
GSS BORÇ HESAPLAMASI NASIL YAPILIR? NEREDE ÖDENİR?
GSS ödemeleri hane haklı gelirine göre hesaplanır. 2018 yılı için; en düşük GSS ödemesi 81 TL'dir. Bu da kişi başı gelirin en az 676 lira olması demektir. Geliri olmayanlar ve eski sistemde yeşil kart kullananlar bu hizmetten ücretsiz faydalanabilirler. GSS prim ödemesi PTT'lerden ya da Ziraat Bankası'ndan yapılabiliyor. (Borç sorgulaması için; https://www.turkiye.gov.tr/sgk-gss-borc-dokumu)
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