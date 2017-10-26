Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, belediye başkanlığından istifasına ilişkin "Pazartesi günü açıklama yapacağız, kararımızı açıklayacağız. O zaman basın, kamuoyu kararımızı öğrenmiş olacak." dedi.

AA'nın aktardığına göre; Uğur, Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısına katılmak üzere geldiği Belediye Toplantı Salonu'nun girişinde bir basın mensubunun "İstifayla ilgili bir açıklama var mı?" sorusuna, "Açıklama var efendim, Pazartesi günü saat 17.00. Pazartesi günü açıklama yapacağız, kararımızı açıklayacağız. O zaman basın, kamuoyu kararımızı öğrenmiş olacak." karşılığını verdi.

AHMET EDİP UĞUR KİMDİR?

Ahmet Edip Uğur, 7 Nisan 1950 tarihinde Balıkesir'de doğdu. Eğitim hayatını İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun olarak tamamlayan Uğur, bir süre boyunca Balıkesir Ticaret Odası Başkanlığı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Balıkesir Şube Başkanlığı ve AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı yaptı.

2008 yılında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Mali ve İdari İşler Başkanlığı görevlerini yapan Ahmet Edip Uğur, 18. dönemde Balıkesir milletvekili olarak TBMM'ye girmiştir.

dönemde ikinci kez milletvekili seçilen Uğur, 30 Mart 2014 tarihinde Mahalli İdareler seçiminde AK Parti'den Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir.

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