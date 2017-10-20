THY’nin tarifeli uçağı ile saat 12:00’da Saraybosna’dan İstanbul’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istifasını istediği belediye başkanları arasında yer alan Recep Altepe, Atatürk Havalimanı VIP Salonu’ndan yurda giriş yaptı. Altepe, Bosna Hersek'in bağımsızlığının 25'inci yılı ve Aliya İzzetbegoviç'in vefatının 14'üncü yılı anma etkinliklerine katılmıştı.

Bursa Belediye Başkanı Recep Altepe istifa edeceği yönündeki haberler için, "Öyle bir açıklamam olmadı, işimize devam ediyoruz" dedi.

Recep Altepe