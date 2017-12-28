İngiliz istihbarat kuruluşlarından GCHQ, işe alacak yeterince insan bulamıyor. Adaylar, beş kat daha fazla ödeyen büyük teknoloji şirketlerini tercih ediyor.

Siber tansiyonun gerildiği günümüzde, istihbarat ajansının devlete ait kritik altyapıları ve bilgileri korumak için daha fazla siber uzmana ihtiyacı var. Ancak geçtiğimiz yıl hedefledikleri kadar kişiyi işe alamadılar.

Potansiyel adaylar, istihbarat teşkilatıyla çalışmak yerine, Apple, Google ve Facebook gibi teknoloji firmalarında daha yüksek maaşlı işleri tercih ediyor.

GCHQ, İngiliz devletini siber saldırılara ve tehditlere karşı korumak amacıyla hükümet tarafından görevlendirilen bir güvenlik ve istihbarat kurumu. 2016 yılında işe alma hedeflerinin yüzde 78’ine ulaşabilen kurum, 2020 yılında 6.600 kişilik bir ekibe sahip olmayı planlıyor.

Teknoloji firmaları yalnızca ajan olabilecek teknoloji uzmanlarını değil, profesyonel ajanları da işe alıyorlar. Kimi firmalar bunu siber güvenlik önlemi olarak yaparken, kimileriyse rakiplerine karşı casusluk stratejileri uyguluyor. Eski bir Uber yöneticisi, şirketin eski CIA ajanlarını kullanarak rakiplerini gözetlediğini ve özel WhatsApp konuşmalarını dinlediğini iddia etmişti.

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