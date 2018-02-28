Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, inşaatta istihdam dördüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5.7, 2017 yılında bir önceki yıla göre ise yüzde 9.2 düştü.





Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış istihdam da bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.0 düştü. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat brüt ücret-maaş endeksi 2017 yılı dördüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5.6 artarken, 2017 yılında bir önceki yıla göre ise yüzde 3.7 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat brüt ücret-maaş endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.6 arttı.

