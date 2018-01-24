Türk Silahlı Kuvvetlerinin ( TSK) Afrin'e düzenlediği 'Zeytin dalı' operasyonu kapsamında kara harekatına katılan Uzman Çavuş 26 yaşındaki Mehmet Kuzu'nun söylediği 'İstikamet Kızıl Elma, ailem beni beklemesin' sözleri Türkiye'nin gündemine otururken, kahraman askerimizin babası ve annesi oğulları ile gurur duyduklarını ifade etti.
5 çocuklu ailenin en büyüğü olan Mehmet Kuzu, Ankara'nın Etimesgut Zırhlı Birliklerde acemi birliğini yaptıktan sonra usta birliği olarak Edirne'nin Süloğlu ilçesine gitti. Asker olma hayali kuran Mehmet Kuzu, usta birliğinde vatani görevini yaptığı sırada terhis oldu sözleşmeli Uzman Çavuş oldu.
4 buçuk yıldır bu görevi sürdüren Mehmet Kuzu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'e düzenlediği 'Zeytin dalı' operasyonu kapsamında kara harekatına katıldı.
'İSTİKAMET NERESİ?' SORUSUNA 'KIZIL ELMA' YANITINI VERMİŞTİ
Afrin operasyonunu takip eden bir televizyon kanalı muhabirinin, cepheye giden Uzman Çavuş Mehmet Kuzu'ya tankın üzerindeyken "İstikamet neresi?" diye sordu. 'Kızıl Elma' cevabını aldı. Ailene bir mesajın var mı? sorusuna ise "Beklemesinler, bu vatanı bölemezler" karşılığı verdi. Kuzu'nun bu sözleri tüm Türkiye'yi duygulandırdı.
"DÖNMEK DE VAR DÖNMEMEK DE VAR"
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ikamet eden kahraman askerimizin ailesi İHA'ya konuştu.
Kahraman askerimizin babası Cemil Kuzu, "Mehmet ilk Ankara Etimesgut'ta acemi asker olarak göreve başladı. Usta birliğine Edirne Süloğlu'na gitti. Oradan sözleşmeli uzman olarak Ankara'ya gitti. 2 amcasının sayesinde sözleşmeli oldu. Şu anda da uzman olarak devam ediyor. 'Beklemesinler' mesajı gönderdi bize. Biz ülke olarak dini konularda Allah'a şükür bilinçliyiz. Dönmek de var dönmemek de var. 'Hepsine hazırlıklı olsunlar' dedi. Bu hissedilir bir durum değil. Kendi kalbinden geçen şeyi konuştu" dedi.
"BİLİNÇLİ OLARAK SÖYLEDİ"
Baba Kuzu, oğlunun istikamet Kızılelma söylemine ilişkinde şu ifadelere yer verdi: Kızıl elmayı çocukluğundan beri görüştüğü arkadaşlarından ve liderlerimizin de dile getirdiği Mehmet'in de hedeflediği bir konuydu. Bunu bilinçli olarak söyledi. Kalbindekini söylemiş. Bunu da tüm Türkiye'ye bilmeyenlere duyurmuş oldu.
Kahraman askerimizin annesi Ümmehan Kuzu ise, çok duygulu olduğunu ifade ederek harekatta görev yapan tüm askerlerimize, "Afrin'i temizlesinler, dönsünler diyorum." şeklinde seslendi.
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