İstiklal, Akdeniz'de mi?

Gazete Habertürk'te Kürşad Oğuz köşesine Yapı Kredi Kültür Sanat'ın yeni binasını taşıdı.

Teorik olarak sadece İstanbul’un değil Türkiye’nin, hatta dünyalı turistlerin gözbebeği Beyoğlu-İstiklal Caddesi uzun süredir mahzun, kırgın ve onu o yapan karakteristik özelliklerini yitirmiş durumda. İstiklal denince ilk akla gelen mekânlar caddeyi terk ediyor, kapanıyor ya da 180 derece zıt kimliğe bürünüyor. Restorasyon adı altında yapılanlar eskiyi aratıyor, iyi-kötü var olan kültür-sanat ortamı nargile dumanına boğuluyor, o keyifli cadde yürüyüşleri kazma-küreğe takılıyor. Ülkenin gözbebeği bir yer olmasa, “Bu bir dönüşümdür, zamanın ruhuna direnemezsin” deyip geçebilirsiniz. Ama bir sabah uyandığında kendini ters dönmüş böcek olarak bulmayı hangi Gregor Samsa kabullenebilir?

Bu ortamda, dün açılışı yapılan bir bina, “dönüşüm”ü kabullenmeyen bir kısım İstiklal sevdalısı için umut ışığı oldu: Galatasaray Meydanı’ndaki yeni Yapı Kredi Kültür Sanat binası. Daha iyisi düşünülemez dedirten yapı, perdesinin indiği günden itibaren İstiklal’in odak noktası, algı değişim merkezi oldu. Onun için “Yeni AKM” diyen bile var, düşünün. Caddeyi kucaklayan konumu, insanlardaki “şeffaflık” arzusunu tatmin eden ve içine çeken cam konstrüksiyonu, eskiyi yok etmeyen, yeniyi sunan ışıklandırması... Gündüz ayrı, gece ayrı bir hava katıyor unutulan caddeye. İstiklal dekorunu sadece selfie için kullanan yeni turistlerin müstakil olarak bu binaya odaklanmaları bile bir değişimin habercisi sanki...

Bunlar işin zarf kısmı; asıl olan mazruf. Yeni bina, yenilenen kitapçısıyla uzun süre sonra caddeye bir ilk yaşattı. Sadece satış değil, okuma amaçlı da tasarlanan bu kitapçı ferah ve cazip. 5 katlı binada çok amaçlı bir gösteri salonu, araştırmacılara açık 80 bin kitaplık nadir eserler kütüphanesi, Yapı Kredi koleksiyonunun sergilendiği bir müze ve sanat galerileri var. Hakkı verilirse, gerçekten İstiklal’in ihtiyacı olan bir mêkan. Tabii en manidarı, bir dönem bankanın Levent’teki genel müdürlüğünün önünde sergilenen, ancak 2014’te İsrail protestoları sırasında ironik bir şekilde tahrip edilen İlhan Koman’ın “Akdeniz” heykelinin bina içinde korunmaya alınmış olması. Heykel, 3. kattan caddeyi selamlıyor. Biraz mahcup ve korunaklı bir selamlama olsa da bu da gelecek için iyi bir mesaj. Zira Koman bu heykeli, insanların kucaklaşması ve birbirini sevmesi için yapmış, Akdeniz medeniyetini de bunun sembolü görmüştü. İşte en ihtiyacı olan şey, şimdi İstiklal’e tepeden bakıyor... Bina, Koç Holding ve Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç’un verdiği davetle ve bir sergiyle açılışını yaptı. Şimdi en büyük dilek, bu yeni kültür sarmalının tüm İstiklal’i sarması ve caddenin Akdeniz’in kucaklayıcılığına tekrar kavuşması...