İstiklal Caddesi'nde ağaçlandırma çalışması başladı

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne konulacak ağaçlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından getirildi.



İlk olarak Taksim Meydanı'na saksı içerisinde 8 manolya ağacı yerleştirildi.

Galatasaray Meydanı'na 5, Ağa Camii önüne ise 6 ağaç konuldu. DHA'nın haberine göre; ilerleyen günlerde başka ağaçların da getirileceği öğrenildi.

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