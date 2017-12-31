İstiklal Caddesi'nde insan seli yaşanıyor. Çok sayıda sivil polis, caddede görev yapıyor. Güven Timleri , bir kadının elle taciz edildiğini fark edince bir kişiyi gözaltına aldı.

DHA'nın haberine göre, şüpheli işlemleri için polis merkezine götürüldü.

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