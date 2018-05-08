Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde gün boyu caddeden geçen vatandaşlardan yardım isteyen dilenciler, akşam ise günlük kazançlarını ellerindeki bastonları ile “Erik Dalı” türküsü eşliğinde göbek atarak kutladı.

İHA'nın haberine göre, İstiklal Caddesi'nde, gün boyunca para dilenen bastonlu kadınlar, akşam saatlerine kazandıkları hasılatı “Erik Dalı” oynayarak kutladı. Cep telefonu kamerası tarafından kaydedilen görüntülere, saz eşliğinde çalan türküye kadınların ellerindeki baston ile göbek atmaları yansıdı. Kadınların oynayışları renkli görüntülere sahne olurken, oyuna çevredeki vatandaşlarında alkışlayarak destek verdiği görüldü.

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