Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde başına tahta düşen kadın yaralandı.



DHA'nın haberine göre, İstiklal Caddesi'nde yürüyen İsrailli bir kadının başına tadilat yapılan binadan tahta düştü. Yaralanan kadına ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstiklal Caddesi

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