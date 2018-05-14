İstiklal Caddesinde toplanan binlerce kişi, ABD’nin skandal bir kararla Büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşınmasını ve İsrail güçlerince Gazze’de protestocu kalabalığa ateş açmasını protesto etti.

Yürüyüşe katılanlar Türk ve Filistin bayrağı taşıdı.

Gazze şeridinde 52 kişinin şehit olduğu yaklaşık 2 bin kişinin yaralandığı olaylara tepki gösteren yüzlerce kişi akşam saatlerinde Beyoğlu Tünel meydanında bir araya geldi.

Burada ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atan kalabalık grup daha sonra Galatasaray Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti.

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