İstinye'de İETT otobüsü bariyerlere çarptı

İstinye'de seyir halindeki İETT otobüsünün karıştığı kazada, aracın şoförü yaralandı.

AA'nın haberine göre, Sarıyer- Beşiktaş arasında yolcu taşıyan İETT otobüsü, Katar Caddesi üzerine geldiği esnada şoför Orhan Duman'ın kaygan zemin nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Kazayı görenler tarafından durum, sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirildi.

Kaza sırasında yaralanan Duman, olay yerine gelen sağlık görevlilerince çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

İçinde yolcu bulunmayan otobüs, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kurtarıcı aracının gelmesiyle yol kenarından çekildi.

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