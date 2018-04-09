İstismar düzenlemesi TBMM'ye sevk edildi

Cinsel istismar suçlarına ilişkin kanun tasarısı TBMM'ye sevk edildi.

Cinsel istismar suçlarına ilişkin yasa tasarısına göre, cinsel suçlardan dolayı hapis cezasına mahkum olanlar hakkında tahliye edilme tarihinden 3 ay öncesinden başlamak üzere tahliyeden itibaren 5 yıla kadar, ayakta veya yatarak cinsel isteğin ilaçla baskılanması tedbiri alınabilecek.

Cinsel istismar suçlarına ilişkin yasa tasarısına göre, 12 yaşını tamamlamamış çocuğa karşı cebir ve tehditle veya silah kullanmak suretiyle cinsel istismar suçu işlenmesi halinde müebbet hapis cezası verilebilecek.

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